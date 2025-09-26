SNAGA KOJA SPAJA! Otvoren 14. Sajam sporta

Ministar sporta u Vladi Republike Srbije Zoran Gajić i predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek danas su na Adi Ciganliji otvorili 14. Sajam sporta pod sloganom „Snaga koja spaja!“.

FOTO: Sportski savez Srbije

Svečanoj ceremoniji prisustvovali su predstavnici Vlade Republike Srbije, brojni sportisti, treneri, sportski radnici i prijatelji sporta iz cele zemlje.

Tokom tri dana Sajma posetioce očekuje raznovrstan i interaktivan program: sportski savezi i klubovi predstaviće se na poligonima i otvorenim terenima, biće organizovane radionice, javni treninzi i takmičenja namenjena deci i rekreativcima. Poseban akcenat stavljen je na Kids Athletics poligon za najmlađe, e-sport zonu u kojoj će se održati i phygital tekvondo demonstracije, penjanje na veštačkoj steni, kao i skijanje na posebno postavljenoj stazi. Ljubitelji sporta moći će da se oprobaju i u fudbalu, odbojci, atletici, rvanju, šahu sa robotima i mnogim drugim disciplinama.

- Velika mi je čast da vam se obratim danas, na manifestaciji koja je postala simbol okupljanja, zajedništva i promocije sportskih i životnih vrednosti. Ovogodišnji slogan ‘Snaga koja spaja’ jasno oslikava suštinu svega onoga što sport jeste i mora da ostane: sport ruši barijere, briše razlike, povezuje generacije i gradi poverenje među ljudima. Sajam sporta je prilika da se deca zaljube u sport, da pronađu svoj put, da se rekreativci i šampioni sretnu na jednom mestu. To je praznik sporta, praznik zajedništva i praznik energije koja nas sve pokreće. Danas, kada oni koji ne razumeju važnost jedinstva insistiraju na podelama, sport nam pokazuje da smo svi deo istog tima – tima Srbije. Ovde smo da pokažemo da smo najsnažniji kada smo najsložniji. Zato sport jeste i mora da ostane snaga koja spaja – izjavio je Davor Štefanek, predsednik Sportskog saveza Srbije.

FOTO: Sportski savez Srbije

- Sajam sporta je prilika da pokažemo koliko smo kao država uložili u razvoj sporta – od izgradnje novih terena, dvorana, bazena i stadiona, do podrške našim sportistima i klubovima širom Srbije. Još važnije, ovo je događaj koji okuplja i povezuje. Ovde su vrhunski šampioni i treneri i svi zajedno pokazujemo koliko sport ima snagu da inspiriše i motiviše. Sport nas uči disciplini, solidarnosti i jedinstvu – to su vrednosti koje želimo da negujemo. Zato s ponosom kažemo da je Srbija zemlja sporta i zemlja šampiona, ali i zemlja u kojoj sport postaje način života za sve generacije- izjavio je Zoran Gajić, ministar sporta u Vladi Republike Srbije.

Sportski savez Srbije, uz podršku Ministarstva sporta, tradicionalno svakog septembra organizuje Sajam sporta kao najveću sportsku manifestaciju koja veliča sport, prave vrednosti i zdrav način života.

Pored Sajma sporta, danas je održana i izborna skupština Sportskog saveza Srbije, na kojoj je za predsednika jednoglasno reizabran Davor Štefanek, čime mu je poveren novi mandat na čelu Saveza.

Organizatori pozivaju sve Beograđane i goste iz cele Srbije da posete Sajam sporta na Adi Ciganliji do 28. septembra i da uživaju u bogatom programu namenjenom deci, mladima, rekreativcima i ljubiteljima sporta.