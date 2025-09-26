SNAGA KOJA SPAJA! Otvoren 14. Sajam sporta
Ministar sporta u Vladi Republike Srbije Zoran Gajić i predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek danas su na Adi Ciganliji otvorili 14. Sajam sporta pod sloganom „Snaga koja spaja!“.
Svečanoj ceremoniji prisustvovali su predstavnici Vlade Republike Srbije, brojni sportisti, treneri, sportski radnici i prijatelji sporta iz cele zemlje.
Tokom tri dana Sajma posetioce očekuje raznovrstan i interaktivan program: sportski savezi i klubovi predstaviće se na poligonima i otvorenim terenima, biće organizovane radionice, javni treninzi i takmičenja namenjena deci i rekreativcima. Poseban akcenat stavljen je na Kids Athletics poligon za najmlađe, e-sport zonu u kojoj će se održati i phygital tekvondo demonstracije, penjanje na veštačkoj steni, kao i skijanje na posebno postavljenoj stazi. Ljubitelji sporta moći će da se oprobaju i u fudbalu, odbojci, atletici, rvanju, šahu sa robotima i mnogim drugim disciplinama.
- Velika mi je čast da vam se obratim danas, na manifestaciji koja je postala simbol okupljanja, zajedništva i promocije sportskih i životnih vrednosti. Ovogodišnji slogan ‘Snaga koja spaja’ jasno oslikava suštinu svega onoga što sport jeste i mora da ostane: sport ruši barijere, briše razlike, povezuje generacije i gradi poverenje među ljudima. Sajam sporta je prilika da se deca zaljube u sport, da pronađu svoj put, da se rekreativci i šampioni sretnu na jednom mestu. To je praznik sporta, praznik zajedništva i praznik energije koja nas sve pokreće. Danas, kada oni koji ne razumeju važnost jedinstva insistiraju na podelama, sport nam pokazuje da smo svi deo istog tima – tima Srbije. Ovde smo da pokažemo da smo najsnažniji kada smo najsložniji. Zato sport jeste i mora da ostane snaga koja spaja – izjavio je Davor Štefanek, predsednik Sportskog saveza Srbije.
- Sajam sporta je prilika da pokažemo koliko smo kao država uložili u razvoj sporta – od izgradnje novih terena, dvorana, bazena i stadiona, do podrške našim sportistima i klubovima širom Srbije. Još važnije, ovo je događaj koji okuplja i povezuje. Ovde su vrhunski šampioni i treneri i svi zajedno pokazujemo koliko sport ima snagu da inspiriše i motiviše. Sport nas uči disciplini, solidarnosti i jedinstvu – to su vrednosti koje želimo da negujemo. Zato s ponosom kažemo da je Srbija zemlja sporta i zemlja šampiona, ali i zemlja u kojoj sport postaje način života za sve generacije- izjavio je Zoran Gajić, ministar sporta u Vladi Republike Srbije.
Sportski savez Srbije, uz podršku Ministarstva sporta, tradicionalno svakog septembra organizuje Sajam sporta kao najveću sportsku manifestaciju koja veliča sport, prave vrednosti i zdrav način života.
Pored Sajma sporta, danas je održana i izborna skupština Sportskog saveza Srbije, na kojoj je za predsednika jednoglasno reizabran Davor Štefanek, čime mu je poveren novi mandat na čelu Saveza.
Organizatori pozivaju sve Beograđane i goste iz cele Srbije da posete Sajam sporta na Adi Ciganliji do 28. septembra i da uživaju u bogatom programu namenjenom deci, mladima, rekreativcima i ljubiteljima sporta.
