ZOI! Peneta i Banjaja prvi nosioci olimpijskog plamena
Bivša teniserka Flavija Peneta i motociklista Frančesko Banjaja biće među prvim nosiocima olimpijskog plamena za Zimske olimpijske igre 2026, koje će se održati od 6. do 22. februara Milanu i Kortini, saopštio je danas organizacioni komitet.
Pored Penete, osvajačice Ju Es opena 2015, i Banjaje, dvostrukog šampiona sveta u Moto GP-u, među prvima će plamen nositi i pevač Ahile Lauro.
Plamen će tradicionalno biti upaljen u Olimpiji 26. novembra, nakon čega će ostati u Grčkoj devet dana pre nego što stigne u Rim 4. decembra.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Sam olimpijski štafetni put plamena počinje 6. decembra u Rimu. Tokom 63 dana plamen će preći 12.000 kilometara, prolazeći kroz poznate gradove i lokalitete.
Kortina će biti domaćin plamena 26. januara, dok će Milano primiti olimpijski plamen 6. februara, pred ceremoniju otvaranja na stadionu San Siro.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
KAKVA DRAMA! Bacio tiket u đubre, pa shvatio da je dobitan! (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
26. 09. 2025. u 14:30
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali su Beograd i Srbija sada bili domaćini brojnim ruskim zvezdama. A tokom tog sportskog spektakla desila se i jedna potpuno neočekivana scena.
26. 09. 2025. u 12:45
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
Komentari (0)