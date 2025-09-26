ZOI! Peneta i Banjaja prvi nosioci olimpijskog plamena

Bivša teniserka Flavija Peneta i motociklista Frančesko Banjaja biće među prvim nosiocima olimpijskog plamena za Zimske olimpijske igre 2026, koje će se održati od 6. do 22. februara Milanu i Kortini, saopštio je danas organizacioni komitet.

Foto: EPA

Pored Penete, osvajačice Ju Es opena 2015, i Banjaje, dvostrukog šampiona sveta u Moto GP-u, među prvima će plamen nositi i pevač Ahile Lauro.

Plamen će tradicionalno biti upaljen u Olimpiji 26. novembra, nakon čega će ostati u Grčkoj devet dana pre nego što stigne u Rim 4. decembra.

Sam olimpijski štafetni put plamena počinje 6. decembra u Rimu. Tokom 63 dana plamen će preći 12.000 kilometara, prolazeći kroz poznate gradove i lokalitete.

Kortina će biti domaćin plamena 26. januara, dok će Milano primiti olimpijski plamen 6. februara, pred ceremoniju otvaranja na stadionu San Siro.