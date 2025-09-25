TUGA! Preminuo nekadašnji reprezentativac Jugoslavije

Odbojkaški savez Srbije saopštio je da je u četvrtak, u 85. godini života, preminuo Vladimir Janković, nekadašnji reprezentativac Jugoslavije i dugogodišnji trener.

Foto: Ilustracija

U dresu reprezentacije Jugoslavije odigrao je 135 utakmica i učestvovao na tri Svetska prvenstva (1962, 1966. i 1970), kao i na tri Evropska prvenstva (1963, 1967. i 1971). Poseban uspeh ostvario je 1967. godine kada je sa nacionalnim timom osvojio zlato na Mediteranskim igrama u Tunisu.

Kao trener, Janković je u sezoni 1983/84. predvodio mušku seniorsku reprezentaciju Jugoslavije.

Vodio je i selekcije Hrvatske i Slovenije, a bio je i na klupi mnogih klubova:

Zagrebačke Mladosti, Pionira iz Novog Mesta, Petrarke iz Padove, Paninija iz Modene, Breše, Novog Zagreba, Azenija iz Velike Gorice i Dinama iz Pančeva.