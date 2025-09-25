TUGA! Preminuo nekadašnji reprezentativac Jugoslavije
Odbojkaški savez Srbije saopštio je da je u četvrtak, u 85. godini života, preminuo Vladimir Janković, nekadašnji reprezentativac Jugoslavije i dugogodišnji trener.
U dresu reprezentacije Jugoslavije odigrao je 135 utakmica i učestvovao na tri Svetska prvenstva (1962, 1966. i 1970), kao i na tri Evropska prvenstva (1963, 1967. i 1971). Poseban uspeh ostvario je 1967. godine kada je sa nacionalnim timom osvojio zlato na Mediteranskim igrama u Tunisu.
Kao trener, Janković je u sezoni 1983/84. predvodio mušku seniorsku reprezentaciju Jugoslavije.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Vodio je i selekcije Hrvatske i Slovenije, a bio je i na klupi mnogih klubova:
Zagrebačke Mladosti, Pionira iz Novog Mesta, Petrarke iz Padove, Paninija iz Modene, Breše, Novog Zagreba, Azenija iz Velike Gorice i Dinama iz Pančeva.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
LIGA EVROPE JE NjEGOVO TAKMIČENjE: Ovo je prilika za Vilu da izađe iz krize, a za Emerija da zacementira mesto među ikonama kluba
ENGLESKA Aston Vila započinje novu evropsku avanturu, ovaj put u Ligi Evrope, takmičenju u kome je njihov trener Unaj Emeri ispisao istoriju.
25. 09. 2025. u 07:30
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)