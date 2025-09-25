SNAGA KOJA SPAJA: Na Adi Ciganliji od 26. do 28. septembra se tradicionalno održava Sajam sporta

DOBRA energija, velika ljubav prema sportu i hiljade posetilaca. I ove godine se očekuje ista, najlepša slika sa beogradske Ade Ciganlije, na kojoj će od 26. do 28. septembra Sportski savez Srbije, uz podršku Ministarstva sporta, nastaviti da neguje tradiciju, pa će tako ove godine 14. put biti organizovan Sajam sporta, koji će biti održan pod originalnim sloganom: "Sajam sporta - snaga koja spaja".

Sportski savez Srbije

- Ovogodišnja tradicionalna manifestacija nosi snažnu poruku, jer sport ima moć da nas poveže, bez obzira na godine, mesto odakle dolazimo ili različita mišljenja. Sport je univerzalni jezik koji briše razlike i pretvara nas u jedan tim i to je poruka koju želimo da prenesemo kroz Sajam sporta. Cilj Sajma sporta je da kroz tri dana na Adi Ciganliji, na terenima kod kružnog toka, okupi sve sportove iz sistema koji postoje u Srbiji. Tako će svaki nacionalni granski sportski savez, u skladu sa prirodom svog sporta, prezentovati njegove osnove - kaže predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

I ovog petka, subote i nedelje se očekuje velika posećenost na događaju koji se odrganizuje 14. put, a ulaz će za sve posetioce opet biti slobodan.

- Najveća vrednost Sajma je to što otvara vrata sporta deci i mladima. Najmlađi, ali i oni stariji, mogu da pronađu sport za sebe, da upoznaju svoje idole i nauče važne životne lekcije. U sportu nema prečica, samo rad, disciplina i ljubav. Želimo da inspirišemo mlade da odaberu upravo put koji je zdrav, čist i ispunjen pravim vrednostima - dodaje Štefanek.

I ove godine je poduži spisak sportova u kojem će najmlađi moći da se oprobaju, ali i da saznaju sve tajne svake discipline. Biće im dostupni: ski-staza (korišćenje skija i spust), košarka, fudbal, odbojka, rukomet, karate, džudo, MMA, boks, rvanje, kik-boks, tekvondo, šah, streljaštvo, streličarstvo, atletika, gimnastika, golf, bilijar, tenis, stoni tenis, badminton, ragbi 13, planinarenje (veštačka stena), raketno modelarstvo, lakros, ribolov... A, tu su i sve one igre koje su ranije bile veoma popularne: preskakanje vijače, igranje lastiša, školica, između dve vatre, nadvlačenje konopca...

Svoje učešće su najavili i savezi za plivanje, vaterpolo, podvodne aktivnosti, skokove u vodu, kuglanje, školski sport, čirsport, agencija za bezbednost saobraćaja - radionica za decu, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Antidoping agencija Republike Srbije, Republički zavod za sport i medicinu sporta, Sekretarijat za sport grada Beograda, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije, a ove godine i "Ekspo Beograd 2027".

U petak će Antidoping agencija Srbije organizovati predavanje za stipendiste sportiste o sprečavanju negativnih pojava dopinga u sportu.

Liga malih šampiona U OKVIRU Sajma sporta, drugog dana manifestacije, u subotu, 27. septembra biće održano državno finale projekta Liga malih šampiona. Tog dana će preko 1.100 mališana iz 50 opština iz Srbije i dve opštine iz Republike Srpske odmeriti snage u dve discipline, trci na popularnih 20.000 centimetara i na poligonu "Budi brz i spretan". U nedelju će biti podeljene diplome novoj generaciji operativnih trenera koji su edukovani zahvaljujući Savezu Srbije za bodi-bilding, fitnes, bodi-fitnes i aerobik, a nakon toga u 11 časova počinje besplatni trening za dame "Budi zdrava, vežbaj sa nama".

Sport je životna škola OVOGODIŠNjI Sajam sporta je nova prilika da se budućnost našeg sporta i oni koji brinu o njemu pokažu u punom sjaju. - Sport je životna škola. Uči nas disciplini, radu, poštovanju, ali i tome da jedni druge bodrimo i podižemo kada padnemo. Upravo ta snaga koja spaja je ono što želimo da pokažemo na Sajmu sporta - poručuje generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.