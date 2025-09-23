Ostali sportovi

OSTAO ČOVEK U ŠOKU! Dražen Luburić nije mogao da veruje da je Srbija ispala, a šta je sve dao za nju! (FOTO)

Новости онлине

23. 09. 2025. u 16:44

Odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prevenstva, a to je najteže palo njenom najboljem igraču.

Screenshot: RTS

Srbija je najpre gubila, pa vodila protiv Irana, a onda u drami poklekla pred inspirisanijim i, pre svega, koncentrisanijim rivalom.

Dražen Luburić je dao sve što je mogao za trijumf Srbije.

Bio je ubedljivo najefikasniji akter meča, sa 26 poena, od čega 25 smečevima, a jedan je osvojio blokom, ali...

To nije bilo dovoljno.

I, kada je njegovim kiksom iz servisa meč okončan, počelo je veliko iransko slavlje, a on...

Luburić se prosto spustio na tlo, uz ivicu igrališta, i ostao u neverici zbog propuštene šanse da se uđe u četvrtfinale Svetskog prvenstva:

Odbojkaš Dražen Luburić, reprezentativac Srbije, posle poraza od Irana na Svetskom prvenstvu 2025 /  Screenshot: RTS

Podsetimo, "orlovi" su loše otvorili takmičenje - iznenađujućim porazom od Češke. Ipak, posle su počeli da igraju sjajnu, pobedili su Kinu i Brazil bez izgubljenog seta (3:0). Sad ih je na pohodu ka borbi za medalje zaustavio Iran.

Iranci će u četvrtfinalu Svetskog prvenstva igrati protiv Češke.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)