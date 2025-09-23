Ostali sportovi

SRPKINJE U FINALU: Naše veslačice Jovana Arsić i Elena Orjabinskaje u četvrtak (8.30) boriće se za medalju u discplini dvojac na SP u Šangaju

Slobodan Krstović

23. 09. 2025. u 10:35

PODVIG Jovane Arsić i Elene Orjabinskaje. Naše najbolje veslačice plasirale su se u finale dvojca na SP u Šangaju. Srpkinje su u svojoj polufinalnoj trci bile treće i u četvrtak (8.30) boriće se za medalju. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov sutra (5.19) ujutro pokušaće da izbore finale u dubl skulu.

СРПКИЊЕ У ФИНАЛУ: Наше веслачице Јована Арсић и Елена Орјабинскаје у четвртак (8.30) бориће се за медаљу у дисцплини двојац на СП у Шангају

Foto: N.Skenderija

Srpkinje su krenule odlično, posle 1.000 metara bile su druge iza francuske posade. Međutim, u drugoj polovini staze su malo pale, prestigle su ih Amerikanke, dok su odbile napada Čileanki. U finalu će im rivalke biti i Rumunke, Italijanke i Britanke. Inače, u polufinalnim trkama su dominirale Marija Magdalena Rusu/Simona Radiš (Rumunija) i Ema Korelis/Ezekija Peron (Francuska). 

- Ovo je moje prvo finale na svetskim prvenstvima.Mnogo sam srećna što smo uspele hrabro da izveslamo do kraja. Bilo je dosta grešaka u ovoj trci ali velika je bila želja da prođemo dalje. Verujem i znam da možemo da se borimo za medalju i borićemo se, jer je u finalu sve otvoreno. Trka je bila izuzetno stresna za nas jer imamo svega pet,šest trka zajedno i vrlo malo zajedničkog iskustva. Verujem da Elena i ja ako izveslamo hrabro, odlučno i mirno možemo mnogo više da pokažemo - presrećna je Arsićeva.

