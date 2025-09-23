SRPKINJE U FINALU: Naše veslačice Jovana Arsić i Elena Orjabinskaje u četvrtak (8.30) boriće se za medalju u discplini dvojac na SP u Šangaju
PODVIG Jovane Arsić i Elene Orjabinskaje. Naše najbolje veslačice plasirale su se u finale dvojca na SP u Šangaju. Srpkinje su u svojoj polufinalnoj trci bile treće i u četvrtak (8.30) boriće se za medalju. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov sutra (5.19) ujutro pokušaće da izbore finale u dubl skulu.
Srpkinje su krenule odlično, posle 1.000 metara bile su druge iza francuske posade. Međutim, u drugoj polovini staze su malo pale, prestigle su ih Amerikanke, dok su odbile napada Čileanki. U finalu će im rivalke biti i Rumunke, Italijanke i Britanke. Inače, u polufinalnim trkama su dominirale Marija Magdalena Rusu/Simona Radiš (Rumunija) i Ema Korelis/Ezekija Peron (Francuska).
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.
22. 09. 2025. u 20:06
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)