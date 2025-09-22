Ostali sportovi

FORMULA 1 NEĆE BITI ISTA: Sa ekipom se rastao čovek koji joj je doneo osam titula! Uzeo 60 miliona evra i - otišao!

Kristijan Horner zvanično je napustio ekipu Red Bul u šampionatu Formule 1 posle dogovora o otpremnini, saopštio je danas austrijski tim.

Foto AP

Horner je bio na čelu ekipe Red Bul od njenog osnivanja 2005. godine, i predvodio ju je do osam titula u šampionatu vozača i šest u šampionatu konstruktora. 

Početkom jula Horner je smenjen sa mesta šefa ekipe u šampionatu F1. On je imao ugovor sa austrijskim timom do kraja 2030.

"Kada smo počeli 2005. godine, niko od nas nije mogao da zamisli put koji je pred nama - šampionate, trke, ljude, uspomene. Ponosan sam na sve što smo postigli, na rekorde koje smo oborili i visine koje smo dostigli", izjavio je Horner.

Kristijan Horner / Foto AP

 

Britanski mediji navode da je pomenuti sportski kolektiv isplatio Horneru oko 60 miliona evra.

"Želeli bismo da se zahvalimo Kristijanu na njegovom izuzetnom radu tokom poslednjih 20 godina. Svojom posvećenošću, iskustvom, stručnošću i inovativnim razmišljanjem doprineo je da Red Bul Rejsing postane jedan od najuspešnijih i najatraktivnijih timova u šampionatu F1", rekao je izvršni direktor za korporativne projekte i investicije Oliver Minclaf.

 

