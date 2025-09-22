FORMULA 1 NEĆE BITI ISTA: Sa ekipom se rastao čovek koji joj je doneo osam titula! Uzeo 60 miliona evra i - otišao!
Kristijan Horner zvanično je napustio ekipu Red Bul u šampionatu Formule 1 posle dogovora o otpremnini, saopštio je danas austrijski tim.
Horner je bio na čelu ekipe Red Bul od njenog osnivanja 2005. godine, i predvodio ju je do osam titula u šampionatu vozača i šest u šampionatu konstruktora.
Početkom jula Horner je smenjen sa mesta šefa ekipe u šampionatu F1. On je imao ugovor sa austrijskim timom do kraja 2030.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
"Kada smo počeli 2005. godine, niko od nas nije mogao da zamisli put koji je pred nama - šampionate, trke, ljude, uspomene. Ponosan sam na sve što smo postigli, na rekorde koje smo oborili i visine koje smo dostigli", izjavio je Horner.
Britanski mediji navode da je pomenuti sportski kolektiv isplatio Horneru oko 60 miliona evra.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
"Želeli bismo da se zahvalimo Kristijanu na njegovom izuzetnom radu tokom poslednjih 20 godina. Svojom posvećenošću, iskustvom, stručnošću i inovativnim razmišljanjem doprineo je da Red Bul Rejsing postane jedan od najuspešnijih i najatraktivnijih timova u šampionatu F1", rekao je izvršni direktor za korporativne projekte i investicije Oliver Minclaf.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
DENVER SVE JAČI - STIGLA "LEGENDA LEJKERSA"! Nikola Jokić dobio novog saigrača (VIDEO)
22. 09. 2025. u 16:39
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su "delije" uradile "grobarima" izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a tokom same utakmice bilo je vrlo zanimljivo i van stadiona na kome je odigrana.
22. 09. 2025. u 15:41
UMRO VELIKI GLUMAC Petrovci: "Albanci me zvali 'srpski špijun', a kad treba - 'patriota'! Znam šta sam - nikad me niko nije kupio"
GLUMAC i profesor glume Enver Petrovci preminuo je danas u 72. godini, a jednu od poslednjih uloga odigrao je između ostalog u filmu "Ruski konzul", seriji "Klan", "Južnom vetru", "Senkama nad Balkanom", "Boljem životu"...
22. 09. 2025. u 16:07
Komentari (0)