Ostali sportovi

SRBIJA SLAVI! Aleksandar Komarov je svetski šampion!

Новости онлине

21. 09. 2025. u 20:01

Reprezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom Aleksandar Komarov, koji se takmiči u kategoriji do 87 kilograma, postao je šampion sveta.

СРБИЈА СЛАВИ! Александар Комаров је светски шампион!

Foto: United World Wrestling / Kostadin Andonov / imago sportfotodienst / Profimedia

On je do zlata stigao na šampionatu planete koje se održava u Zagrebu.

U finalu je Komarov savladao predstavnika Irana, Alirezu Mohmadipianija sa 4:3, i stigao do titule svetskog prvaka.

Na putu do najsjajnijeg odličja Komarov je zabeležio čak pet pobeda, a redom je savladao Japanca Soha Sakabea, zatim Amerikanca Pejtona Džejkobsona, potom je u četvrtfinalu eliminisao Islama Jevlojeva iz Kazahstana, a u polufinalu je bio bolji od Milada Alizrajeva iz Rusije.

Posle Evropskog zlata 2024. i bronze ove godine na šampionatu Starog kontinenta u Bratislavi, Komarov je Srbiji doneo i svetsku titulu.


Zanimljivo je istaći da su srpski rvači nastavili fantastični niz pošto je ovo deveti uzastopni svetski šampionat sa kog se vraćaju barem sa jednom osvojenom medaljom, što je svakako rezultat vredan pažnje.


Poslednjeg dana takmičenja u glavnom gradu Hrvatske i Sebastijan Nađ je kroz repersaž došao u priliku da se bori za bronzanu medalju, ali je nažalost u odlučujućem meču za odličje poražen od Rusa Daniala Agaeva. Posle dve iscrpljujuće borbe u repersažu u kojima je slavio Nađu je jednostavno ponestalo snage i svežine u duelu sa veoma kvalitetnim ruskim reprezentativcem.
 

