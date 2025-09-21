SRBIJA SLAVI! Aleksandar Komarov je svetski šampion!
Reprezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom Aleksandar Komarov, koji se takmiči u kategoriji do 87 kilograma, postao je šampion sveta.
On je do zlata stigao na šampionatu planete koje se održava u Zagrebu.
U finalu je Komarov savladao predstavnika Irana, Alirezu Mohmadipianija sa 4:3, i stigao do titule svetskog prvaka.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Na putu do najsjajnijeg odličja Komarov je zabeležio čak pet pobeda, a redom je savladao Japanca Soha Sakabea, zatim Amerikanca Pejtona Džejkobsona, potom je u četvrtfinalu eliminisao Islama Jevlojeva iz Kazahstana, a u polufinalu je bio bolji od Milada Alizrajeva iz Rusije.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Zanimljivo je istaći da su srpski rvači nastavili fantastični niz pošto je ovo deveti uzastopni svetski šampionat sa kog se vraćaju barem sa jednom osvojenom medaljom, što je svakako rezultat vredan pažnje.
Poslednjeg dana takmičenja u glavnom gradu Hrvatske i Sebastijan Nađ je kroz repersaž došao u priliku da se bori za bronzanu medalju, ali je nažalost u odlučujućem meču za odličje poražen od Rusa Daniala Agaeva. Posle dve iscrpljujuće borbe u repersažu u kojima je slavio Nađu je jednostavno ponestalo snage i svežine u duelu sa veoma kvalitetnim ruskim reprezentativcem.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!
Završeno je Svetsko prvenstvo u atletici, Tokio 2025, pa je poznat i bilans medalja. Srbija ima čime da se ponosi.
21. 09. 2025. u 16:54
BRIŽIT DOKAZUJE DA JE ŽENSKO Prvi put u javnosti! Dokazi i VIZUELNI, fotografije iz trudnoće: "Zaista uznemirujuće..."
"ZAISTA je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno."
21. 09. 2025. u 13:40
Komentari (0)