Angelina Topić se bori za medalju na Svetskom prvenstvu, takmičenje prekinuto!

Časlav Vuković

21. 09. 2025. u 12:04

ANGELINA Topić pokušaće da donese Srbiju medalju za Svetskog prvenstva u atletici. Naša mlada nada će ove nedelje skakati u finalu koje možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP

Finale skoka uvis

- 1. skok - 188 centimetara

- 2. skok - 193 centimetra
- 3. skok - 197 centimetra
- 4. skok - 200 centimetara (rušenje)

Najnovije informacije kažu da bi takmičenje trebalo da se nastavi u 13.40.

Krenula ja da pada veoma jaka kiša, prava provala oblaka u Tokiju. Takmičenje je trenutno zaustavljeno. Takođe, vredi pomenuti da je Nikola Olislagers preskočila pomenutu visinu, a svetske rekorderka je takođe rušila.

Prvi put u ovom finalu Angelina je rušila letvicu. Podignuta je na dva metra, ali Srpkinja je za sad nije preskočila. Ima još dva pokušaja.

Gazi Topić! Skoliča je iz prvog pokušaja 197 centimetra i pridružila se Mahučikovoj i Olislagers koje su to uspele da urade. Njih tri su za sad jedine koje su preskočile ovu visinu.

Bravo, Angelina! Uspela je i Topićeva da preskoči pomenutu visinu i u stopu prati najveće protivnice.

Prvi put su na zaletištu bile i velike rivalke srpske atletičarke - Jaroslava Mahučik, Nikola Olislagers i Elenor Paterson i sve tri su iz prvog pokušaja preskočile visinu od 193 centimetra.

Skočila je prvi put Angelina Topić u ovom finalu i bila je veoma sigurna na visini od 188 centimetara. Veoma dobro otvaranje takmičenja za veliku nadu svetske atletike.

Uoči finala:

Talentovana 20-godišnjakinja iz Beograda je odavno pokazala da je spremna za velike stvari. 

Ona je u kvalifikacijama preskočila 192 centimetra. Pre toga je iz prvog pokušaja išla preko 183 i 188 centimetra.

Neće Angelini Topić biti lako da dođe do medalje, pošto ima ozbiljnu konkurenciju u vidu Jaroslave Mahučik, Elenor Paterson i Nikole Olislagers.

Podsetimo, Srbija na Svetskom prvenstvu u Tokiju nije osvojila nijedno odličje i danas je poslednja šansa da se to dogodi.

