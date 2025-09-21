uživoPRENOS: Angelina Topić se bori za medalju na Svetskom prvenstvu, takmičenje prekinuto!
ANGELINA Topić pokušaće da donese Srbiju medalju za Svetskog prvenstva u atletici. Naša mlada nada će ove nedelje skakati u finalu koje možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Finale skoka uvis
- 1. skok - 188 centimetara
- 3. skok - 197 centimetra
- 4. skok - 200 centimetara (rušenje)
Najnovije informacije kažu da bi takmičenje trebalo da se nastavi u 13.40.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Krenula ja da pada veoma jaka kiša, prava provala oblaka u Tokiju. Takmičenje je trenutno zaustavljeno. Takođe, vredi pomenuti da je Nikola Olislagers preskočila pomenutu visinu, a svetske rekorderka je takođe rušila.
Prvi put u ovom finalu Angelina je rušila letvicu. Podignuta je na dva metra, ali Srpkinja je za sad nije preskočila. Ima još dva pokušaja.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Gazi Topić! Skoliča je iz prvog pokušaja 197 centimetra i pridružila se Mahučikovoj i Olislagers koje su to uspele da urade. Njih tri su za sad jedine koje su preskočile ovu visinu.
Bravo, Angelina! Uspela je i Topićeva da preskoči pomenutu visinu i u stopu prati najveće protivnice.
Prvi put su na zaletištu bile i velike rivalke srpske atletičarke - Jaroslava Mahučik, Nikola Olislagers i Elenor Paterson i sve tri su iz prvog pokušaja preskočile visinu od 193 centimetra.
Skočila je prvi put Angelina Topić u ovom finalu i bila je veoma sigurna na visini od 188 centimetara. Veoma dobro otvaranje takmičenja za veliku nadu svetske atletike.
Uoči finala:
Talentovana 20-godišnjakinja iz Beograda je odavno pokazala da je spremna za velike stvari.
Ona je u kvalifikacijama preskočila 192 centimetra. Pre toga je iz prvog pokušaja išla preko 183 i 188 centimetra.
Neće Angelini Topić biti lako da dođe do medalje, pošto ima ozbiljnu konkurenciju u vidu Jaroslave Mahučik, Elenor Paterson i Nikole Olislagers.
Podsetimo, Srbija na Svetskom prvenstvu u Tokiju nije osvojila nijedno odličje i danas je poslednja šansa da se to dogodi.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)
20. 09. 2025. u 21:02 >> 21:03
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda su odigrali izuzetno zanimljiv 177. "večiti derbi" u prvenstvenoj konkurenciji, a konačan rezultat 1:2, epilog je više nego interesantnih dešavanja na stadionu u Humskoj.
20. 09. 2025. u 21:02 >> 21:03
"POČIVAJ U MIRU": Cukić neutešan - oprostio se od istaknutog muzičara
DOMAĆA muzička scena ostala je bez Predraga Bate Jakovljevića, istaknutog bubnjara i člana nekoliko značajnih domaćih bendova.
20. 09. 2025. u 20:02
Komentari (0)