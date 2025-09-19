NE ŽURI NAM SE KUĆI: Odbojkaši posle pobede i elimanacije Brazila imaju otvoren put do polufinala SP

OD gubitnika do pobednika. Taj put su prešli naši odbojkaši za šest dana na Svetskom prvenstvu u Manili. Prerano otpisani "orlovi" precrtali su Kinu i Brazil i zakazali duel u utorak, 23. septembra (14.00) sa Iranom u osminifinala. I imaju realne šanse da se domognu polufinala. Zato i poručuju na snimicama posle velike pobede nad "kariokama" da im se ne žuri kući.

foto fivb

Nije bilo lako Marku Ivoviću i drugovima prvih dana na šampionatu. Posle teškog poraza od Češke (0:3) bili su prežaljeni... Ali taj šamar ih nije slomio, naročito ne selektora Georga Krecua, koji je uporno govorio da je na SP sve moguće. Prvo su vratili nadu efektnom pobedom na Kinom (3:0), a onda su briljantnom partijom protiv Brazila (3:0) pokazalo da imaju kvalitet da se bore i za medalju. Uostalom, sve im se otvorilo do polufinala. Na putu među četiri najbolje selekcije isprečiće im se neugodni Iran, a ako ako eliminišu azijsku selekcije, za ulazak u polfinale boriće se sa Češkom ili Tunisom. Od sve tri selekcije su makar na svetskoj rang listi bolji.

Ako odemo korak dalje i pogledamo kostur žreba u polufinalu bi igrali sa najboljem ekipom iz kvarteta, SAD, Slovenija, Bugarska i Portugalija. Do finala izbegavaju Poljsku Nikole Grbića, Italiju, Argentinu, Tursku Slobodana Kovača...

Posle impresivne partija sa Brazilom, selektor Krecu je za OSSRB naglasio:

- Presudila je odlična timska igra i stav momaka da veruju u ono što smo radili prethodnih meseci. Pogotovo što smo preko leta patili, ali nismo želeli da puno pričamo o tome. Momci su iskoračili kada je bilo najpotrenije, protiv Kine i Brazila.

Nije propustio iskusni stručnjak da naglasi da je svesno na startu šampionata rizokovao sa primačima Perićem i Kujundžićem, koji dugo zbog povrede nisu mogli da igraju.

- Protiv Čeha Perić i Kujundžić su prvi put odigrali tri seta posle pet meseci. To se osetilo u igri. Ali, trenirao sam ih jednu sezonu u Belhatovu i znao sam da će "poginuti" u preostala dva meča. Nedostajalo nam je još nedelju, dve treninga. Ali liderstvo Dražena Luburića na terenu, zajedno sa Markom Ivovićem bilo je ključno i pozitvno. Oni su povukli ostale momke, svi su se ugledali na njih, prate ih. I pomogli su da odigraju najbolju odbojku koju žemo da igramo - podvlači Krecu.

Velika pobeda se slavila dan, ali je počela priprema za osminufinala. Dalje od duela sa Iranom ne gledaju.

- Moramo da se odmorimo, da obratimo pažnju na mnoge sitnice. Vreme je drugačije ovde, važan je dobar san. Iza nas je šest fizički napornih dana. Posle predaha nastavljamo da radimo, da idemo korak po korak. Prvo ćemo analizirati igru, a potom trenirati. Znamo da imamo malo vremena, ali moramo da ostanemo fokusirani - naglašava Krecu.

Kujundžić: Znali smo da možemo

MIRAN Kujundžić je zablistao protiv Brazila.

- Posle poraza od Češke nije izgledalo da možemo da se vratimo. Znali smo da imamo kvalitet u našim rukama i nogama, ali kada se krene tako, nije jednostavno vratiti se iz svega toga. Posle Kine (3:0) spremili smo se da protiv Brazila idemo na sve ili ništa. Dosta je bilo stresno ovih dana, dosta ljudi nije verovalo u nas, a nismo da možemo to da uradimo. Svi su zaslužni, momci koji su bili na klupi davali su vetar u leđa - istakao je za OSSRB Kujundžić.

Sumrak favorita

ŠAMPIONAT na Filipinima od početka je obilovao iznenađenjima. Na kraju grupe faze dogodilo se, što se činilo pre SP, nezamislivo i kući su se rano vratili olimpijski pobednik Francuska, moćni Brazil, Japan, Kuba...

Raspored

OSMINA FINALA - Pasaj Siti

Subota - 20. septembar

Turska - Holandija 9.30

Poljska - Kanada 14.00

Nedelja - 21.septembar

Argentina - Italija 9.30

Belgija - Finska 14.00

Ponedeljak - 22.septembar

Bugarska - Portugalija 9.30

SAD - Slovenija 14.00

Utorak - 23. septembar

Tunis - Češka 9.30

Srbija - Iran 14.00

ČETVRTFINALE - Pasaj Siti

Sreda - 24. septembar

Polj/Kan. - Tur/Hol. (P1)

Arg/Ital. - Bel/Fin. (P2)

Četvrtak - 25.septembar

Tun/Češka - Srb/Iran(P3)

Bug/Por. - SAD/Slov. (P4)

Termini mečeva su 9.30 i 14.00

POLUFINALE - Pasaj Siti

Subota - 27.septembar

P1 - P2

P3 - P4

Termini mečeva su 8.30 i 12.30

NEDELjA - 28.septembar

Za bronzu 8.30

FINALE 12.30