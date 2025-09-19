JAKŠA NA SVETSKOM PRVENSTVU MLADIH ŠAHISTA U KAZAHSTANU: Osmogodišnji Paraćinac nastupa u konkurenciji vršnjaka (FOTO)

DANAS je u Kazahstanu počelo Svetsko prvenstvo za mlade u šahu na kome učestvuje 851 igrač u osam kategorija iz 87 država, među njima i osmogodišnji dečak iz Paraćina Jakša Marjanović.

Foto: Z. Rašić

Za učešće na najvećoj svetskoj šahovskoj manifestaciji izborio se osvojivši na Paliću titulu prvaka Srbije u kategoriji svojih vršnjaka, a u Kazahstan je otputovao kao jedini predstavnik u konkurenciji dečaka do osam godina.

U ostalim kadetskim kategorijama nastupa još šest takmičara iz Srbije.

U Kazahstanu mali Jakša se nalazi sa majkom, gde se od prvog dana bori da postigne što bolji uspeh u ovoj intelektualnoj igri sa decom iz celog sveta.

- Svetsko prvenstvo traje do 30. septembra. Igra se standardni šah, 90 minuta plus 30 sekundi po igraču, ukupno jedanaest kola – izvestio nas je otac ovog darovitog mališana Miloš Marjanović, koji komunicira sa ostatkom svoje porodice – iz Irana.

U Jakšinoj kategoriji je 150 učesnika, a po rejtingu pre početka takmičenja je bio na 69. poziciji.

Foto: Z. Rašić Jakša Marjanović sa mentorom Dejanom Brankovićem

O ovom za šah izuzetno talentovanom dečaku „Novosti“ su već pisale kad je na Republičkom festivalu mladih osvojio ovog proleća šampionsku titulu. Tada je mogao da bira da li će o trošku organizatora učestvovati na predstojećem Evropskom prvenstvu u Budvi ili na Svetskom u Kazahstanu.

U dogovoru sa roditeljima opredelio se za daleku Aziju, znajući da će mu to biti nezaboravno iskustvo.

Dečak se za takmičenje pripremao celog leta učestvujući na brojnim turnirima sa svojim trenerom Dejanom Brankovićem, ali bez opterećenja. Ponosan je na brojne pehare koje je već osvojio, tim pre što niko iz njegove porodice do sada nije igrao takmičarski šah.