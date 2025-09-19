Ostali sportovi

NOVI BEOGRAD SA RUMUNIMA: Vicešampion Evrope se u drugom kolu kvalifikacionog turnira za LŠ na svom bazenu sastaje sa vaterpolistima Steaue

Slobodan Krstović

19. 09. 2025. u 12:11

VATERPOLISTI Novog Beograda u drugom kolu kvalfikacione grupe A za plasman u Ligu šampiona na svom bazenu sutra(19.30) će se sastati sa rumunskom Steauom, koju od ove sezone sa klupe vodi bivši član stručnog štaba vicešampiona Evrope Đorđe Filipović. Za ekipu iz bukurešta nastupa i Đorđe Vučinić, koji je četiri godine igra za srpskog osvajača Kupa.

MILOŠ VUKADINOVIĆ

Miloš Ćuk i drugovi večeras (18.45) se sastaju sa francuskom ekipom Eks an Provans, a u nedelju (19.30) će odmeriti snage sa Primorcem, za koji nastupa centar Srbije Nemanja Vico.

Podsetimo pobednik grupe će igrati u grupnoj fazi Lige šampiona sa Ferencvarošem, Oradeom i drugoplasiranom ekipom iz grupe C (Mladost, Breša, Vuljagmeni), a drugoplasirani sa Pro Rekom hercegnovskim i splitskim Jadranom.

