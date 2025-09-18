HRVATI ZGROZILI CEO SVET! Prvaka Evrope izbacili sa Svetskog prvenstva, Srbin hitno reagovao
SKANDAL u Hrvatskoj!
Evopski prvak u rvanju grčko-rimskim stilom Emin Seferšajev morao je da napusti Hrvatsku pošto su mu tamošnje vlasti rekle naknadno da mu je viza nevažeća.
Tako da ruski reprezentativac nije mogao da nastavi takmičenje na Svetskom prvenstvu koje je na programu od 13. do 21. septembra u Zagrebu.
Naimr, Sefershaev je krajem avgusta dobio vizu u svojoj državi, i bez problema ušao u Hrvatsku. Ali mu je u Zagrebu, dok je bio u hotelu na vrata sobe došla policija. I odveden je u stanicu i u pritvoru je bio čak sedam sati.
Postojala je i mogućnost da bude odveden u kamp za migrante, pre deportacije. Uz prvaka Evrope u kategorjii do 55 kilograma sve vreme su bili ruski konzul, njegov advokat, kao i predsednik Ruskog rvačkog saveza Mihail Mamijašvili.
Problem je na kraju ipak rešen, posle intervencije Nenada Lalovića, koji je predsednik Svetske rvačke federacije i član Međunarodnog olimpijskog komiteta.
Srbin je uspeo da izdejstvuje prelazno rešenje, da Seferšajev prvo bude prebačen u Srbiju, a onda da se i vrati u Rusiju.
Tako da od njegovog takmičenja na Svetskom prvenstvu nema ništa, ali se barem vratio u Rusiju. Kako dalje navode mediji u Hrvatskoj, svedoci kažu da je otišao sa osmehom.
Suštninu problema je kasnije objasnio i Mihail Mamijašvili. On je u stvari demantovao tvrdnje da Seferšajev nije imao odgovarajući pasoš, naglašavajući da mu je izdat u Krasnodarskom kraju, a ne na Krimu, kako je navedeno.
Od 2023. godine Svetska rvačka federacija dopustila je ruskim i beloruskim sportistima nastupe pod neutralnim statusom prema preporukama Međunarodnog olimpijskog odbora.
