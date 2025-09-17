"ZBOGOM LEGENDO": Komemorativni skup proslavljenom džudisti i univerzitetskom profesoru, dr Slavku Obadovu (1948-2025.)

POTSEĆANjEM na izuzetno bogatu sportsku i akademsku karijeru, prepričavanjem zgoda i nezgoda sa mnogobrojnih domaćih i planetarnih takmičenja, kao i za katedrom Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu, juče je u prepunom Amfiteatru „Spens-a“, na komemorativnom skupu odata pošta Slavku Obadovu (1948-2025.), našem legendarnom sportskom velikanu, džudisti, olimpijcu, pedagogu, počasnom predsedniku Asocijacije novosadskih sportskih veterana… koji je bio uzor, oslonac i inspiracija i koji je isticao da znanje ima smisla, samo kada se deli.

Filip Bakić

O njemu su govorili prijatelji, dugogodišnji saborci, profesori doktori Jovan Pejčić, Milovan Bratić, Patrik Drid i Stojan Vujko, koji su izrazili žal što je “završena knjiga dobrih i plemenitih dela legendarnog sportiste, cenjenog univerzitetskog profesora i, pre svega, čoveka“.

Komemorativni skup u Amfiteatru "Spens-a"/Filip Bakić

- Za 58 godina sportske karijere, Slavko je, kao takmičar novosadske Slavije i reprezentacije Jugoslavije, osvojio više od 80 medalja a čuvena je ona prva za naš džudo na OI u Montrealu 1976. Na Olimpijskim igrama učestvovao je tri puta, u Minhenu, Montrealu i Moskvi, osvajao odličja na Svetskim i Evropskim šampionatima, bio je višestruki prvak države i Balkana, ali i šampion u odnosu prema, ljudima, sportistima, treningu, studentima...- istakli su između ostalog Slavkovi džudisti.

Obadov je sahranjen na Gradskom groblju u Novom Sadu u prisustvu porodice i velikog broja prijatelja i poštovalaca njegovog rada i dela, koje će, kako je istaknuto, večno živeti.



