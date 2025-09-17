"ZBOGOM LEGENDO": Komemorativni skup proslavljenom džudisti i univerzitetskom profesoru, dr Slavku Obadovu (1948-2025.)
POTSEĆANjEM na izuzetno bogatu sportsku i akademsku karijeru, prepričavanjem zgoda i nezgoda sa mnogobrojnih domaćih i planetarnih takmičenja, kao i za katedrom Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu, juče je u prepunom Amfiteatru „Spens-a“, na komemorativnom skupu odata pošta Slavku Obadovu (1948-2025.), našem legendarnom sportskom velikanu, džudisti, olimpijcu, pedagogu, počasnom predsedniku Asocijacije novosadskih sportskih veterana… koji je bio uzor, oslonac i inspiracija i koji je isticao da znanje ima smisla, samo kada se deli.
O njemu su govorili prijatelji, dugogodišnji saborci, profesori doktori Jovan Pejčić, Milovan Bratić, Patrik Drid i Stojan Vujko, koji su izrazili žal što je “završena knjiga dobrih i plemenitih dela legendarnog sportiste, cenjenog univerzitetskog profesora i, pre svega, čoveka“.
- Za 58 godina sportske karijere, Slavko je, kao takmičar novosadske Slavije i reprezentacije Jugoslavije, osvojio više od 80 medalja a čuvena je ona prva za naš džudo na OI u Montrealu 1976. Na Olimpijskim igrama učestvovao je tri puta, u Minhenu, Montrealu i Moskvi, osvajao odličja na Svetskim i Evropskim šampionatima, bio je višestruki prvak države i Balkana, ali i šampion u odnosu prema, ljudima, sportistima, treningu, studentima...- istakli su između ostalog Slavkovi džudisti.
Obadov je sahranjen na Gradskom groblju u Novom Sadu u prisustvu porodice i velikog broja prijatelja i poštovalaca njegovog rada i dela, koje će, kako je istaknuto, večno živeti.
VLAHOVIĆ UŽIVA TUDOROVO POVERENjE: "Stara dama" osokoljena pobedom u "derbiju Italije" dočekuje starog dužnika
JUVENTUS dočekuje Borusiju Dortmund u prvom kolu Lige šampiona, u reprizi finala iz 1997. godine.
16. 09. 2025. u 07:30
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)