MORAJU JOŠ DA RADE: Odbojkaši vratili samopouzdanje posle pobede nad Kinom na Svetskom prvenstvu u Manili

ONAKO kako su igrali u Ligi nacija, odbojkaši su nastavili i na Svetskom prvenstvu na Filipinima – promenljivo. Tek kada su se opekli protiv Češke (0:3), pokazali su koliko mogu u duelu sa Kinom – 3:0. „Orlovi“ su sutra (4.00 po našem vremenu) igraju sa Brazilom i posle tog duela znaće da li moraju da pakuju kofere ili da čekaju ishod okršaja Kine i Češke, koji počinje sutra u 15.00 časova.

Srbi su protiv Kineza igrali onako kako su morali i u duelu sa Česima: agresivnije su servirali, odvažnije napadali, odlično se branili. I ako ne uspeju da izbore osminufinala pokazali su da uz žestok rad imaju čemu da se nadaju u budućnosti.

- Očekivali smo posle napornog rada ovog leta da će rezultat da izađe na videlo. Izašao je tek protiv Kine i žao mi je što se to nije desilo protiv Češke. Ovako smo zakomplikovali sebi život – ističe za sajt OSSRB Dražen Luburić.

Naš najbolji igrač priznaje da su tek protiv Kine igrali onako kako žele:

- I dalje moramo da radimo na svim elementima. Ovo je da tako kažem nova generacija, ima dosta mladih momaka koje smo ove sezone videli u Ligi nacija. Zato se nadam da ćemo vremenom stvoriti grupu koja će funkcionisati dobro kao tim. Ali, još dosta posla je pred nama. Nadam se da će mladi koji ostati nastaviti tim putem i uspeti da nam donesu trofeje.

Selektor George Krecu je primetio da je leto bilo pakleno, da je dosta igrača povređeno, tako da nije mogao sa najjačim timom. Pa i uoči SP zbog povreda su odustali bloker Petar Krsmanović i libero Vukašin Ristić, dok se kapiten Marko Ivović oporavlja i voljan je da pomogne kao drugi libero.

- Leto je bilo izuzteno teško. Mučili smo se sa povredama, izborili opstanak u Ligi nacija... Oporavak glavnih igrača je sporo išao i tek smo na SP uspeli da vežemo dve utakmice sa igračima sa kojima sam radio lane u poljskom Belhatovu, to su primači Miran Kujundžić i Pavle Perić. I kapiten Dražen Luburić je igrao dobro protiv Kine. U ovom trenutku tu smo gde smo, videli smo i uverili se da je na ovom SP sve moguće – ističe Krecu.

Od prvog dana šampionat je obilovao iznenađenjima. Već pose dva kola ispao je jedan od favorita, Japan, olimpijski pobednik, Francuska je izgubio od Finske, svetski šampion Italija od Belgije, pa će danas igrati presedne mečeve u borbi za osminufinala. Prijatno su iznenadili i autsajderi, pa je domaćin Filipini ostvario istorijsku pobedu protiv Egipta, a Katar protiv Rumunije... Nas su obradovali Slobodan Kovač (Turska) i Nikola Grbić (Poljska), koji su sa svojim selekcijama izborili drugu fazu SP.