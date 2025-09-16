UŽAS: Mešalica za beton ubila supertalentovanu sportistkinju!

Sport je zadesila nova tragedija.

Matilda Ferari, 15-godišnja italijanska klizačica, tragično je poginula u ponedeljak 15. septembra u saobraćajnoj nesreći u opštini Đustino, u regionu Trentino, na severu zemlje.

Dok je odlazila u školu, prelazeći ulicu na pešačkom prelazu blizu autobuske stanice, udario ju je kamion za mešanje betona.

Vozač, prema izveštajima, nije imao vremena da zakoči, jer je prolazio na zeleno svetlo, a Matilda je bila sa prijateljima u tom trenutku.

Uprkos brzoj intervenciji medicinskih ekipa i helikopteru za hitnu pomoć, devojčica je preminula od teških povreda.

another skater has unfortunately passed away, 15 year old italian skater matilda ferrari was hit by a truck while crossing the street. she skated at sporting ghiaccio art pinzolo. my heart breaks, she was so young❤️‍🩹 pic.twitter.com/2PR01rXxC1 — aliie (@lalanureyev) September 15, 2025

Matilda je bila veliki talenat u umetničkom klizanju, članica sportskog kluba Sporting Đaćo Artistiko Pinzolo. Prošle godine je osvojila zlato na Kupu Venecije, a letos bronzu na italijanskom Kupu, što je učinilo lokalnom zvezdom u svom malom selu.

Njena smrt je šokirala sportsku zajednicu, posebno pošto je prošle nedelje slična nesreća odnela život i druge italijanske klizačice, 23-godišnje Julije Marije Gajser, koja je udario kamion u Salcburgu.

