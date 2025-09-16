UŽAS: Mešalica za beton ubila supertalentovanu sportistkinju!
Sport je zadesila nova tragedija.
Matilda Ferari, 15-godišnja italijanska klizačica, tragično je poginula u ponedeljak 15. septembra u saobraćajnoj nesreći u opštini Đustino, u regionu Trentino, na severu zemlje.
Dok je odlazila u školu, prelazeći ulicu na pešačkom prelazu blizu autobuske stanice, udario ju je kamion za mešanje betona.
Vozač, prema izveštajima, nije imao vremena da zakoči, jer je prolazio na zeleno svetlo, a Matilda je bila sa prijateljima u tom trenutku.
Uprkos brzoj intervenciji medicinskih ekipa i helikopteru za hitnu pomoć, devojčica je preminula od teških povreda.
Matilda je bila veliki talenat u umetničkom klizanju, članica sportskog kluba Sporting Đaćo Artistiko Pinzolo. Prošle godine je osvojila zlato na Kupu Venecije, a letos bronzu na italijanskom Kupu, što je učinilo lokalnom zvezdom u svom malom selu.
Njena smrt je šokirala sportsku zajednicu, posebno pošto je prošle nedelje slična nesreća odnela život i druge italijanske klizačice, 23-godišnje Julije Marije Gajser, koja je udario kamion u Salcburgu.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
PUKLA LjUBAV! Razvode se Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović
16. 09. 2025. u 11:31
RUSIJA I SLOVENIJA ZAPANjENE: Luka Dončić dao 25 miliona dolara Mariji Šarapovoj!
15. 09. 2025. u 16:37
VLAHOVIĆ UŽIVA TUDOROVO POVERENjE: "Stara dama" osokoljena pobedom u "derbiju Italije" dočekuje starog dužnika
JUVENTUS dočekuje Borusiju Dortmund u prvom kolu Lige šampiona, u reprizi finala iz 1997. godine.
16. 09. 2025. u 07:30
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
U JEKU DAČINOG RAZVODA: Oglasila se Nataša Bekvalac
ĆERKA pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.
16. 09. 2025. u 19:27
Komentari (0)