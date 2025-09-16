FINSKA IMA NOVO SPORTSKO ČUDO: Harala u košarci, sad nokautirala olimpijskog šampiona u odbojci
FINSKA je ovog leta pravila čuda u košarci, zauzela je četvrto mesto na Evropskom prvenstvu, a sad je krenula sa senzacijama i u drugom sportu.
Skandinavska selekcija je napravila veliko iznenađenje na Svetskom prvenstvu u odbojci, pošto je pobedila dvostrukog uzastopnog olimpijskog šampiona, selekciju Francuske sa 3:2 (25:19, 17:25, 29:27, 21:25, 15:9).
Finska je sjajno odigrala prvi set i rivala je ostavila na 19 poena. Ipak, "trikolori" su imali još ubedljiviji odgovor. Očekivalo se da će nakon izjendačenja rutinski odigrati ostatak meča, ali to se nije dogodilo.
U trećem delu susreta vodila se velika borba, ali su razlog za slavlje imali Finsci. Francuska je i na to imala reakciju i drugi put je poravnala rezultat.
Skandinavci su furiozno otvorili peti set, ekspresno su stigli do 10:3 i nije im bilo teško da upišu veliki trijumf.
Finskoj je ovo bila prva pobeda na planetarnoj smotri. U uvodnom meču su poraženi od Argentine sa 3:2. Francuska je u prvoj rundi ubedljivo savladala Južnu Koreju (3:0).
