PUKLA LJUBAV! Razvode se Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović
Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.
Kako saznaju domaći mediji, poznati par je nedavno odlučio da stavi tačku na brak dug devet godina.
Razmirice između Danila i Maje navodno su bile redovne poslednjih godinu dana, ali je par uspevao da ih prevaziđe, sve do ovog leta kada su odlučili da stave tačku na njihovu ljubav dugu više od jedne decenije.
Kako navodi izvor za Telegraf, Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović su seli i dogovorili se da se mirno raziđu. Odbojkašica je otputovala sama u Italiju gde zbog sportskih obaveza i boravi, dok je bivši vaterpolista ostao u Beogradu. Od ovog leta ne žive pod istim krovom.
Maja je sa Instagrama uklonila zajedničke fotografije, ali je ostavila samo jednu koja jasno implicira da je brak sa Danilom imao lepe momente.
Podsetimo, Danilo je pre Maje dva puta bio u braku. Iz prvog braka ima ćerku Anreu, dok iz braka sa Natašom Bekvalac ima ćerku Hanu. Sa druge strane, Maja je pre Danila bila u emotivnoj vezi sa košarkašem Milošem Teodosićem.
Danilo i Maja svoju ljubavnu priču započeli su pre trinaest godina, a 31. decembra 2016. su izgovorili sudbonosno "da" daleko od očiju javnosti.
