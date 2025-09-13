SVAKI MEČ - FINALE: Marko Ivović ističe da su za "orlove" presudni dueli sa Češkom i Kinom

NE MOGU ništa da obećaju, osim da će se boriti do poslednjeg daha. Odbojkaši sutra (11.30 po našem vremenu) u prvom kolu grupe H protiv Češke startuju na 21. SP na Filipinima svesni da moraju da nadmaše sebe ukoliko žele da ostani u trci za drugu fazu šampionata. "Orlovima" je ključan duel i sa Kinom, u utorak (15.00), a nadaju se da će u četvrtak (4.00) na megdan Brazilu rasterećeno.

FOTO: OSS/FIVB

- Teško je pričati o tome šta očekujemo, kada znamo u kakvoj smo situaciji bili tokom celog leta. Mi smo se u Ligi nacija ove godine borili za opstanak i ako tako razmišljamo najbitnije da na šampionatu pokažemo bolje partije. Za nas je svaka utakmica finalna, naročito prve dve protiv Češke i Kine. Zato je najvažnije da protiv njih odigramo dobro i da izborimo prolaz u drugu fazu. A onda šta god da bude mi smo napravili uspeh. Jer, ako prođemo grupu imamo lepe šanse u osminifinala. Samo teba doći do nokaut faze - ističe u telefonskom razgovoru za "Novosti" kapiten Marko Ivović.

Vođa "orlova" zbog povrede kolena nije odigrao nijednu pripremnu utakmicu. Ipak, ohrabrio ga je pripremni duel sa Kanadom.

- Gledao sam prijateljski meč sa Kanađanima i raduje me bolja igra u odbrani. Jer, to pokazuje veću želju nego do sada. Nadam se da će se sve uklopiti kako valja, da ćemo utakmice u grupi odigrati dobro, a dalje kako bude - podvlači Ivović.

Iskusni primač priznaje da nema previše informacija o Česima, s kojima su se "orlovi" poslednji put sastali u osminifinala EP 2023. i pobedili sa 3:0.

- Do sada smo ih uglavnom pobeđivali. Ali, nisam ih skoro gledao, imaju nekoliko odličnih igrača. Dobra su ekipa, nisu neka vanserijska, ali sigurno je da mogu da iznenade. Samo najbitnije je kako ćemo mi odigrati, a u ovoj situaciji u kojoj smo ne možemo da obećamo ništa. Iskreno se nadam da smo u ovom trenutku kvalitetniji od njih, pa ćemo videti - primećuje Ivović.

Posle Češka u utorak ih čeka duel sa Kinom, koja ih je u Ligi nacija pobedila sa 3:0.

- Ne bih da tražim alibi, ali mi smo prvi meč na turniru igrali sa Turskom (3:1), u hotel se vratili oko ponoći, a sutradan nas je u 15 časova čekao duel sa Kinom. Mi smo Kineze na prijateljskim mečevima dobijali. Ipak, videli smo da mogu da nas pobede ukoliko nismo maksimalno spremni. Pitanje kako ćemo se adaptirati zbog vremenske razlike i klime. Čak mislim da je ovo više njihov teren. Moramo da budemo ozbiljni, znamo kako igraju, da imamo dobar servis i prijem. Važno je da ih udaljimo od mreže, jer ukoliko dobro primaju bliži su mreži i opasni u napadu. Sve smo to iskusili u LN, kada nam je servis bio loš.Za njih moramo da budemo i mentalno spremni, da budemo i koncetrisani. Duel sa njima nam je najvažniji u grupi - naglašava Ivović.

Na kraju "orlove" očekuje duel sa Brazilo, koji je jedan od favorita na SP.

- Brazil je Brazil, uvek favorit, naročito kada smo u situaciju u kojoj se nalazimo. Ako se ukaže prilika treba je iskoristiti. U suštini nama su najopasniji i najvažniji dueli sa Češkom i Kinom, a sve preko toga je super - smatra Ivović.

Tu sam da pomognem

MARKO Ivović je trebalo da se ovih dana maksimalno posveti oporavku, ali nije mogao da ostavi saigrače na cedilu:

- Tu sam da pomognem koliko je moguće. Teško mi je bilo da ostavim momke. Poslednji meč u Ligi nacija protiv Slovenije nisam ni trebao da igram, ali selektor je odlučio da budem u postavi i povredio sam se. I sada je Krecu prelomio. Pitao me je da li želim da idem i u kom svojstvu. Rekao sam da moram da se pridržavam plana oporavka. George je to prihvatio, mada nisam siguran koliko kao drugi libero ili samo na prijemu mogu na terenu. Nadam se da mogu da pomognem. Možda bi za mene bilo pametnije da sam ostao kod kuće, ali sam došao ovde sa nadom i verom u Boga da će sve biti kako treba.