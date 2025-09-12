DA PEHAR VRATE U SVOJE VITRINE : Rukometaši Vojvodine kreću u pohod na titulu prvaka Srbije

RUKOMETAŠI Vojvodine prvi put posle 11 godina zaredom počinju takmičarsku sezonu bez titule državnog prvaka, ali upravo sa željom da je vrate u svoje vitrine. Večeras (18) u „Slanoj bari“, na otvaranju prvenstva sa rivalom iz Vranja, namereni su da od starta to i potvrde.

RK Vojvodina

- Smatram da imamo kvalitet i da ćemo to pokazati u novoj sezoni- kaže Vladan Matić, trener Vojvodine.- Promenili smo tim, imamo sjajne igrače, željne dokazivanja koji sa osmehom treniraju, raduju se svakom novom treningu i normalno je da je i meni kao treneru lako.

Novosađani su, kako Matić ističe, pripremni period malo drugačije odradili i vrlo brzo ušli u ritam prijateljskih utakmica.

- Mislim da će se to pokazati dobro. Žao mi je što je Đorđe Draško povređen, nadam se da neće biti dug period odsustva jer sam mu namenio ozbiljnu ulogu. On je budućnost srpskog rukometa. Pored rezultata, mi promovišemo mlade i zato imamo jedan sjajan sklad mladosti i iskustva u ekipi. Pristupamo duelu sa ekipom Vranja veoma ozbiljno sa željom da odigramo dobru takmičarsku utakmicu– kaže Matić.