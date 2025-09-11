"SVE U ŽIVOTU EVOLUIRA"! Jusein Bolt progovorio o svetskom rekordu

Prošlo je 16 godina otkako je atletičar sa Jamajke Jusein Bolt postavio svetske rekorde na 100 i 200 metara, a legendarni sprinter smatra da ti rezultati još dugo neće biti ugroženi.

FOTO: Tanjug/AP

"Nisam zabrinut", rekao je Bolt danas na događaju kompanije Puma, dva dana pre početka Svetskog prvenstva.

Bolt je rekorde (9,58s na 100 i 19,19s na 200 metara) postavio 2009. u Berlinu. Od tada je samo Johan Blejk uspeo da istrči ispod 9,7s na 100 metara i brže od 19,3s na 200 metara.

Amerikanac Noa Lajls jedini je otvoreno najavljivao da želi da obori Boltove rezultate. On je 2023. godine osvojio oba sprinta na svetskom prvenstvu, ali mu je najbolji rezultat ostao 19,31s na 200 metara iz 2022, što je novi američki rekord.

Najbrži rezultat u 2025. postavio je Jamajčanin Kišejn Tompson (9,75s), pa se očekuje da upravo on, zajedno sa sunarodnikom Oblikom Sevilom, bude favorit u finalu na 100 metara. Bolt predviđa da će Jamajka zauzeti prva dva mesta.

"Sve je u tome da izvedu trku kako treba, da ne obraćaju pažnju na buku sa strane", poručio je Bolt.

Australijski tinejdžer Gut Gut (17), koga zbog stila i rezultata već porede sa Boltom, mogao bi u budućnosti da bude kandidat za obaranje rekorda.

"U mlađim kategorijama je lako, ali prelazak u seniorsku konkurenciju je mnogo teži. Sve zavisi od pravog trenera i pravog okruženja", rekao je Bolt.

Iako veruje da će napredak u tehnologiji staza i obuće jednog dana dovesti do novih rekorda, Bolt smatra da njegovi rezultati još nisu ugroženi.

"Sve u životu evoluira, ljudi žele da budu bolji i brži. Neće biti iznenađenje kada se to desi, ali ne sada", zaključio je Bolt.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja