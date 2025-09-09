ŠOK! Operisan bivši selektor Srbije
IZNENAĐUJUĆA vest stiže ovog jutra!
Nekadašnji selektor odbojkašica Srbije Đovani Gvideti imao je operaciju kuka, zvanično je saopštio njegov klub Vakifbank.
Po okončanju Svetskog prvenstva, na kojem je ovog leta predvodio selekciju Kanade, iskusni strateg je podvrgnut hirurškoj intervenciji.
Vakifbank se oglasio zvaničnim saopštenjem o zdravstvenom stanju Italijana, uz njegovu fotografiju iz bolnice.
- Naš glavni trener Đovani Gvideti bio je na planiranoj operaciji ugradnje proteze kuka. Nakon uspešno obavljene operacije, nalazi se pod nadzorom u bolnici, a njegovo opšte zdravstveno stanje je dobro i lečenje se nastavlja prema planu. Želimo Đovaniju Gvidetiju brz oporavak i obaveštavamo javnost o njegovom stanju.
Podsećamo, u narednoj sezoni za jedan od najboljih klubova na sveta igraće dve srpske odbojkašice – Tijana Bošković i Katarina Dangubić.
