Ostali sportovi

SELEKTOR SRBIJE OBJAVIO! Ovo je spisak igrača za Svetsko prvenstvo

Filip Milošević

08. 09. 2025. u 18:47

Selektor Srbije George Krecu objavio je spisak odbojkaša koji će igrati na Svetskom prvenstvu. SP počinje u petak, 12. septembra. "Orlovi" prvi ispit u svojoj H grupi imaju u nedelju, 14. septembra kada će odmeriti snage sa Češkom.

СЕЛЕКТОР СРБИЈЕ ОБЈАВИО! Ово је списак играча за Светско првенство

FOTO: M. Vukadinović

Tehničari: Nikola Jovović i Vuk Todorović.

Korektori: Dražen Luburić i Dušan Nikolić.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Libero: Stefan Negić.

Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović i Vladimir Gajović.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Primači: Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić, Veljko Mašulović i Nikola Brborić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU