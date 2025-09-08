SELEKTOR SRBIJE OBJAVIO! Ovo je spisak igrača za Svetsko prvenstvo
Selektor Srbije George Krecu objavio je spisak odbojkaša koji će igrati na Svetskom prvenstvu. SP počinje u petak, 12. septembra. "Orlovi" prvi ispit u svojoj H grupi imaju u nedelju, 14. septembra kada će odmeriti snage sa Češkom.
Tehničari: Nikola Jovović i Vuk Todorović.
Korektori: Dražen Luburić i Dušan Nikolić.
Libero: Stefan Negić.
Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović i Vladimir Gajović.
Primači: Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić, Veljko Mašulović i Nikola Brborić.
