REPUBLIČKE SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA: Paraćinci šampioni u šahu
NA upravo završenim 33. Republičkim sportskim igrama namenjenim paraplegičarima i kvadriplegičarima, održanim u Vrnjačkoj Banji, članovi srodnog udruženja iz Paraćina ostvarili su izvanredan uspeh u šahu.
Oni su osvojili pobednički pehar i prvo mesto u oštroj konkurenciji vrsnih majstora drevne igre iz brojnih udruženja koja okupljaju paraplegičare iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Severne Makedonije.
Ovu tradicionalnu manifestaciju namenjenu takmičarima koji su uglavnom u invalidskim kolicima, i to najčešće usled saobraćajnih nesreća, svake godine organizuje Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije.
Pokrovitelj je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
