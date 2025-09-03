Ostali sportovi

REPUBLIČKE SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA: Paraćinci šampioni u šahu

Зорана Рашић
Zorana Rašić

03. 09. 2025. u 11:48

NA upravo završenim 33. Republičkim sportskim igrama namenjenim paraplegičarima i kvadriplegičarima, održanim u Vrnjačkoj Banji, članovi srodnog udruženja iz Paraćina ostvarili su izvanredan uspeh u šahu.

Foto: Fejsbuk/Opština Paraćin

Oni su osvojili pobednički pehar i prvo mesto u oštroj konkurenciji vrsnih majstora drevne igre iz brojnih udruženja koja okupljaju paraplegičare iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Severne Makedonije.

Ovu tradicionalnu manifestaciju namenjenu takmičarima koji su uglavnom u invalidskim kolicima, i to najčešće usled saobraćajnih nesreća,  svake godine organizuje  Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije.

 Pokrovitelj je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

