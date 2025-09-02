SRBIJA 10. NA SVETU: Šta je najveći dobitak ženske odbojkaške reprezentacije Srbije posle šampionata planete?

SA prvog na 10. mesto. To je pozicija na kojoj su odbojkašice posle završenih utakmica osminefinala Svetskog prvenstva u Tajlandu. I moramo da kažemo: "ništa strašno". Tim pre kada pogledamo svetsku rang listu na kojoj su Srpkinje trenutno devete na planeti.

FOTO: FIVB

Istina, uoči šampionata naše dame su se na listama kladionica kotirale kao četvrti favorit, iza Italije, Brazila i Turske. Ali, najviše zbog Tijane Bošković. Čim se ona povredila rejting je pao, pa nisu bile favoritkinje pre dramatičnog duela sa Holanđankama (2:3). Jer, "narandžaste" su na rang listi FIVB bile bolje kotirane - osme.

Uostalom, sedam od osam selekcija sa rang liste izborile su četvrtfinale. Jedino je sedma Kina neočekivano izgubila od Francuske, koja je trenutno 13. I zato se poraz Kineskinja doživeo kao senzacionalan, dok eliminacije naše selekcije, koja je branila zlato, nije doživljen kao veliko iznenađenje.

Analize će vremenom pokazati zašto Srpkinje imaju dva lica, jedno blistavo, snažno sa Tijanom Bošković i drugo nesigurno, pomalo uplašeno bez kapitenke.

Selektor Zoran Terzić je podmladio tim, naročito prvu postavu u kojoj su bile tri igračice iz generacija 2004. (Aleksandra Uzelac, Hena Kurtagić, Vanja Ivanović). I to je najveći dobitak, jer daje nadu da će se devojke već dogodine boriti za medalju na EP.

Moramo da primetimo da i novi sistem takmičenja ne omogućava više od jednog poraza kao stari. Uostalom na SP 2018. ni dva neuspeha od Japana i Holandije u drugoj fazi šampionata nisu omele devojke da im se u trećoj i nokaut fazi revanširaju i osvoje zlato.

Bilo kako bilo od 2006. godine ovo je najslabiji plasman Srpkinja na svetskim prvenstvima. Posle bronze na šampionat 2010. u Japanu otišle su sa velikim ambicijama i završile kao osme. Četiri godine kasnije u Italiji su bile sedme. Na šampionatima 2018. i 2022. pokorile su svet. Nadale se da mogu da het-trik, ali realnost je ponekad surova i bolna.