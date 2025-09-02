"UBILI STE MI DETE!" Umrla zdrava beba MMA borca, on optužio lekare da su mu tražili novac - a kada nije dao, desila se tragedija!
Tragedija je pogodila sport.
Ruski MMA borac Ramazan Zalkepov ostao je bez deteta nedugo nakon što je ono došlo na svet u gradu Hasavrjurtu, u Dagestanu.
Kako javljaju ruski mediji, "dete je preminulo u republičkom perinatalnom centru u Hasavjurtu, a sportista smatra da su za sve krivi lekari, koji su navodno tražili novac od njega".
Naime, beba je rođena zdrava. Zatim su, prema rečima ovog MMA-poluteškaša, lekari navodno počeli da nagoveštavaju njegovoj ženi da treba da plati veliku sumu za negu novorođenčeta. Roditelji to nisu uradili - i dete je umrlo.
Ramazan je podneo tužbu, a tim povodom je pokrenut istražni postupak po članu krivičnog zakona koji se tiče krivičnog dela "izazivanje smrti iz nehata".
Pored ovog MMA borca, još nekoliko porodica se žalilo na ponašanje pomenutih lekara. Naime, svi oni kažu da je i od njih tražen novac.
Istražni organi su zaplenili dokumentaciju pomenute medicinske ustanove, javljaju lokalni mediji.
