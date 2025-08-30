Ostali sportovi

ČETIRI GOLA VELIKE NADE: Rukometaši Partizana u prvom meču kvalifikacija za Ligu Evrope savladali češku Karvinu

Slobodan Krstović

30. 08. 2025. u 22:18

VELIKI korak ka Ligi Evrope napravili su rukometaši Partizana. Crno-beli su u finišu prvog meča superkvalifikacija za grupnu fazu slomili otpor čvrstih igrača Karvine – 31:27 (16:15). Revanš je 6. septembra u Češkoj.

ЧЕТИРИ ГОЛА ВЕЛИКЕ НАДЕ: Рукометаши Партизана у првом мечу квалификација за Лигу Европе савладали чешку Карвину

Miloš Vukadinović

Na praznoj Banjici od početka se vodila žestoka borba. Ekipe su se smenjivale u vođstvu, Česi su opasno pretili u prvom delu, vodili i sa 12:11, a naš šampion je nekako uspeo da na odmor ode sa 16:15. U nastavku su Beograđani uspeli da se odlepe na plus tri, ali su gosti uzvratili izjednačili i bili egal sve do 56.minuta – 27:27. Tada su se crno-beli razgoropadili, raspucao se Crnoglavac i za tri minuta su uspeli da nadigraju uporne Čehe i stekli lepu prednost pred revanš.

PARTIZAN - KARVINA 31:27 (16:15)

DVORANA na Banjici. Gledalaca: igrano bez prisustva publike. Sudije: Sirbu i Serdjuk (Moldavija). Isključenja: Partizan 8, Karvina 10 minuta. Sedmerci: Partizan 7 (5), Karvina 2 (2).

PARTIZAN: Trnavac (9 odbrana), Crnoglavac 6 (3), Čaba 1, Šotić 2, Ilie 3, Ivanov 1, Kotar 1, Ratković, Šijan 5, Mićić 2, Popović 3, Nikolić 2, Stanković 3, Jevtić, Anđelković 2 (2), Zorić.

KARVINA: Mokroš (4 odbrane), Bližnjuk 4, Prasivka 3, Vojčeh Pacel 4 (2), Jonaš Pacel 7, Uzek, Harabis 2, Šolak 1, Skalicki 1, Široki 2, Kristek, Nantal 3, Bajer, Zarski, Hostalek (7 odbrana).

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP AMINOVAO, CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne