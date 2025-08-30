ČETIRI GOLA VELIKE NADE: Rukometaši Partizana u prvom meču kvalifikacija za Ligu Evrope savladali češku Karvinu
VELIKI korak ka Ligi Evrope napravili su rukometaši Partizana. Crno-beli su u finišu prvog meča superkvalifikacija za grupnu fazu slomili otpor čvrstih igrača Karvine – 31:27 (16:15). Revanš je 6. septembra u Češkoj.
Na praznoj Banjici od početka se vodila žestoka borba. Ekipe su se smenjivale u vođstvu, Česi su opasno pretili u prvom delu, vodili i sa 12:11, a naš šampion je nekako uspeo da na odmor ode sa 16:15. U nastavku su Beograđani uspeli da se odlepe na plus tri, ali su gosti uzvratili izjednačili i bili egal sve do 56.minuta – 27:27. Tada su se crno-beli razgoropadili, raspucao se Crnoglavac i za tri minuta su uspeli da nadigraju uporne Čehe i stekli lepu prednost pred revanš.
PARTIZAN - KARVINA 31:27 (16:15)
DVORANA na Banjici. Gledalaca: igrano bez prisustva publike. Sudije: Sirbu i Serdjuk (Moldavija). Isključenja: Partizan 8, Karvina 10 minuta. Sedmerci: Partizan 7 (5), Karvina 2 (2).
PARTIZAN: Trnavac (9 odbrana), Crnoglavac 6 (3), Čaba 1, Šotić 2, Ilie 3, Ivanov 1, Kotar 1, Ratković, Šijan 5, Mićić 2, Popović 3, Nikolić 2, Stanković 3, Jevtić, Anđelković 2 (2), Zorić.
KARVINA: Mokroš (4 odbrane), Bližnjuk 4, Prasivka 3, Vojčeh Pacel 4 (2), Jonaš Pacel 7, Uzek, Harabis 2, Šolak 1, Skalicki 1, Široki 2, Kristek, Nantal 3, Bajer, Zarski, Hostalek (7 odbrana).
