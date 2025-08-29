GRBIĆ PRESLIŠAO "ORLOVE": Odbojkaši Srbije na startu "Memorijal Vagner" u Krakovu izgubili od Poljske sa 3:0
LEKCIJA već na startu. Odbojkaši su u prvom kolu „22. Memorijala Vagner“ u Krakovu izgubila od Grbićeve Poljske – 0:3 (20:25, 13:25, 22:25). „Orlovi“ sutra (18.00) igraju sa Argentinom, koja je nadigrala Brazil sa 3:0. Srbi i Brazilci odmeriće snage u nedelju (15.15).
Naši su igrali onoliko dobro koliko su im pobednici Lige nacija dozvolili. Nadahnuti Poljaci pred svojim navijačima u punoj „Tauron areni“ nijednog trenutka nisu dozvolili Srbima da ih iznenade. Ruku na srce u ovom trenutku evropski prvaci su mnogo bolji od naše selekcije.
U prvom setu izabranici Georgea Krecua bili su ravnopravni do 6:6, kada se domaćin serijom 5:0 odlepljuje na 11:6. Naši se nisu predavali, bili su uporni pa su dva puta stizali prednost Poljaka, ali više od 18:18 nisu mogli da ostvare. U drugom činu naši su vodili do 7:5, kada domaćin podiže nivo igre i stiče nedostižnih 14:8, pa 19:10. Srbi su najjači otpor pružili u trećem setu, uspeli su u finišu da stignu minus 4 i izjednače na 18:18. Ali, opet su Poljaci pokazali svoju moć u finišu meča.
U našem timu najubojitije je bio Dražen Luburić sa 14 poena. Nikola Brborić i Aleksandar Nedeljković doneli su devet poena, četiri Veljko Mašulović, tri Aleksandar Stefanović i jedan Nikola Jovović. U igru su ulazili i Nikolić, Kulpinac i Vučićević. Kod domaćina odskočili su Kurek sa 17 i Leon sa 14 poena.
Inače, ovo su poslednje provere pred SP od 12.do 28.septembra na Filipinima. Srbi 14.septembra startuju protiv Češke.
