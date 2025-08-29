TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne
Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", prilično su neverovatne.
Jer, ne dešava se baš često da ruski državni organi podrže one koji su ih (kada se iz ruske perspektive posmatra) maltretirali. A upravo to se događa ovih dana, i to zbog nečega što i porodica Tramp podržava.
Naime, Las Vegas će u maju 2026. godine biti domaćin prvih "Igara na steroidima"– svojevrsne alternative Olimpijskim igrama, u kojoj će sportisti nesmetano moći da uzimaju doping.
Da nije reč ni o kakvoj šali, svedoče i reči Arona D'Souze, osnivača tih "Poboljšanih igara" (engl. Enhanced Games), koji tvrdi da se i porodica američkog predsednika Donalda Trampa nalazi među onima koji pomažu organizaciju, dok strani mediji dodaju da je u celu priču uključeno nekoliko milijardera.
Za sada je poznato da će među disciplinama biti plivanje na 50 i 100 metara slobodno i "delfin" stilom, zatim sprinterske, atletske trke na 100 metara, kao i na 110 sa preponama, te dizanje tegova. Ali, spisak nije konačan...
Prema veb stranici pomenutog projekta, pobednici svake discipline dobiće čak po 250 hiljada dolara, a ako uspeju da obore svetski rekord, dobiće bonus – pominje se čak i milion dolara.
A da su najbolji rezultati svih vremena i te kako ugroženi, svedoči i čnjenica da su tokom promocije ovih "Igara na steroidima", organizatori održali probna takmičenja (na kojima je bio dozvoljen doping) i tada je već palo nekoliko svetskih rekorda.
Rusija besna!
Ruska antidoping agencija (RUSADA) je saopštila da takva takmičenja predstavljaju direktnu pretnju po zdravlje sportista i nanose nepopravljivu štetu ugledu sporta.
"RUSADA izražava duboku zabrinutost zbog najave održavanja Pojačanih igara (tzv. 'Olimpijada na steroidima') sledeće godine", navodi se u u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu agencije.
Ona je saopštila da u potpunosti podržava stav Svetske antidoping agencije VADA, koja je ranije osudila ovaj turnir. A upravo je VADA ta koja je "izdejtvovala" brojne sportske sankcije Rusiji zbog, kako se tvrdilo, "afere u kojoj je dokazano mešanje ruske države u prikrivanje pojedinih dopingovanih sportista" (neki su to nazivali ne "pojedinih sportista", već "sistemsko prikrivanje dopingovanja na državnom nivou").
Sada, Ruska antidoping agencija stoji rame uz rame sa Svetskom:
- Učešće u takvim događajima je nespojivo sa principima čistog sporta. Sportisti koji su izabrali put svesnog dopinga ne samo da ugrožavaju svoje zdravlje i ugled, već i daju opasan primer mladim ljudima, potkopavajući napore sportskih organizacija i vlada usmerene na odgajanje zdrave generacije okrenute fer takmičenjima, disciplini i poštovanju prema sebi i drugima - navodi se u saopštenju RUSADA.
Agencija je pozvala sve zainteresovane strane da osude takve događaje i udruže napore kako bi sprečile institucionalizaciju dopinga pod bilo kojim izgovorom i zaštitile osnovne vrednosti sporta.
Najnovije vesti: Tužba od 800 miliona dolara protiv onih koji se protive steroidnoj Olimpijadi!
Danas, 29. avgusta 2025, ruska novinska agencija RIA Novosti saopštila je sledeće:
"Organizatori Igara na steroidima podneli su tužbu od 800 miliona dolara protiv VADA (Svetske anti-doping agencije).
Među optuženima su i Međunarodna federacija za vodene sportove i Ameirčko plivanje (Plivački savez SAD). Optuženi su za 'nezakonitu kampanju za ometanje takmičenja'.
- Optuženi su decenijama dominirali svetom sporta, a njihovi pokušaji da suzbiju Igre na steroidima samo su poslednji korak u njihovoj kampanji za eliminisanje svih potencijalnih takmičar - navodi se u saopštenju", a prenosi pomeuta novinska agencija.
Ko će se takmičiti na prvoj „steroidnoj Olimpijadi“?
D’Souza obećava učešće stotinak sportista, a imena četvorice od njih su već poznata.
Sve su plivači: u pitanju su pobednik Olimpijskih igara u Londonu i Riju, Australijanac Džejms Magnusen, osvajač medalje sa Evropskog prvenstva, Bugarin Josif Miladinov, svetski rekorder u disciplini 50 metara delfin, pobednik Univerzijade 2013. u Kazanju, Ukrajinac Andrej Govorov, a takođe i Grk bugarskog porekla Kristijan Golomejev. Inače, potonji je već postao vlasnik bonusa od milion dolara: posle dvonedeljnog kursa obuke, plivao je disciplinu kraul na 50 metara dve stotinke sekunde brže od svetskog rekorda Brazilca Sezara Sijela (20,91).
A šta vi kažete o svemu?
