DA SPORT PRIBLIŽIMO SVIMA: Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek o akcijama najmasovnije sportske organizacije na Balkanu

ŽELIMO da sport približimo svim uzrastima i onima koji žele da žive zdravo. Do kraja 2025. godine ćemo u delo da sprovedemo neke od najvažnijih akcija po kojima smo odavno prepoznatljivi. U poslednjoj deceniji smo, uz pomoć države i Ministarstva sporta, uradili velike stvari. Ovako je za sportski dodatak "Novosti" priču o srpskom sportu počeo predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

Sportski savez Srbije

Osvedočeni sportski šampion, koji je sebe i rvanje u Srbiji popeo na najviše olimpijsko postolje u Rio de Žaneiru 2016. Ta zlatna medalja i najveći uspeh u karijeri ovog 39-godišnjeg Subotičanina su bili i najbolja preporuka da sa uspehom od decembra 2017. godine vodi najmasovniju sportsku organizaciju na Balkanu.

- Sportski savez Srbije i u ovoj godini nastavlja da organizuje tradicionalne akcije. Tri najpopularnije su Mali sajam sporta, Liga malih šampiona i Seoske igre. Već smo održali nekoliko veoma posećenih Malih sajmova sporta. Sportski klubovi iz gradova širom Srbije, po već ustaljenom običaju, prezentuju najmlađoj populaciji, među kojom je sigurno dosta budućih najtalentovanih sportista Srbije, nekoliko sportskih disciplina. Za nas je najveća radost kada vidimo koliko deci znači ovakva vrsta malih sajmova sporta, koje već 14 godina organizuju zajedničkim snagama Sportski savez Srbije i Ministarstvo sporta, a veliku pomoć nam pružaju teritorijalni sportski savezi i lokalne samouprave. Dakle, bez pomoći države, koja je izuzetno velika, ovako nešto ne bi bilo moguće - kaže Štefanek.

I na ličnom primeru prvi čovek Sportskog saveza Srbije objašnjava koliko ulaganja države znače za svakog talentovanog sportistu.

- Kada sam osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, to je bio trenutak koji je krunisao moju karijeru. Koliko država Srbija brine o vrhunskim sportistima najbolje govore i nacionalna priznanja koja su od 2016. godine, kada sam osvojio olimpijsko zlato, samo rasla. I vrlo bitna stvar, taj novac je uvek brzo završavao na računima sportista - podseća Štefanek.

Zahvaljujući Antidoping agenciji Republike Srbije i Ministarstvu informisanja i telekomunikacija održana su i predavanja čiji je cilj da se svi oni koji su u sistemu sporta informišu na vreme o dve veoma važne teme - sprečavanje dopinga u sportu, ali i koje to opasnosti vrebaju na internetu, kako ih prepoznati i kome se obratiti ako do problema dođe.

- Iz godine u godinu trudimo se da održimo tradiciju i organizujemo male sajmove sporta, jer smatramo da bi deca širom Srbije trebalo da se priključe klubovima i počnu da treniraju. Sport je najzdraviji način za odrastanje dece, a sem zdravlja uče da pobeđuju i gube, stiču brojna prijateljstva i verujemo da kroz sport izrastaju u dobre ljude. Složili smo se sa Ministarstvom sporta da ako bar jedno dete iz svakog mesta posle Malog sajma sporta uđe u sistem sporta to je uspeh. A nadamo se da će ih biti i više - kaže Štefanek.

Liga malih šampiona je manifestacija koja je ove godine održana treći put. Za ovaj projekat se prijavilo 50 gradova i opština. Ovoga puta fokus je na najmlađima, deca od pet do sedam godina uče osnove motorike i kroz igru i druženje uživaju u sportu i fer-pleju.

- Svako dete koje vežba i pokazuje trud pravi je mali šampion. Ako deci u najranijem periodu na pravi način približimo sport, verujemo da će se ona zainteresovati i početi da redovno treniraju. Vremena se menjaju i pred nama su novi izazovi, pa želimo da u najlepšem svetlu prikažemo čari fizičke aktivnosti, da i te kako sport može biti zanimljiv, a ne samo gledanje televizije i sedenje za računarom - naglasio je Štefanek. - Deca u okviru Lige malih šampiona nemaju samo jedan dan takmičenja, već zahvaljujući vaspitačima i kolegama iz teritorijalnih sportskih saveza vežbaju od februara uz rekvizite, koji su donacija Sportskog saveza Srbije. Republičko finale Lige malih šampiona biće organizovano na Velikom sajmu sporta, očekuje se više od 1.000 predškolaca na tradicionalnoj manifestaciji koja će i ove godine da se održi na beogradskoj Adi Ciganliji, od 26. do 28. septembra i na koju će ulaz za sve ponovo biti besplatan. Najmlađim budućim šampionima uvek želim da poručim da sanjaju svoje snove, jer i oni dovode do vrhunskih rezultata.

Ne sme da bude podela PRVI čovek Sportskog saveza Srbije ističe da u sistemu sporta u Srbiji ne sme da bude podele na "velike" ili "male". - Nikada nisam voleo da se sportovi u Srbiji dele na velike i male, uslovno rečeno. Za nas je svaki budući ili aktuelni šamnpion u bilo kom olimpijskom ili neolimpijskom sportu, u individualnom ili kolektivnom sportu izuzetno važan. Trudimo se da u saradnji sa Ministarstvom sporta iz godine u godinu unapređujemo i poboljšavamo uslove za treniranje i po tome smo prepoznati u svakom gradu u Srbiji. Poslednjih godina smo ponosni i na popularizaciju sporta kod žena u Srbiji, ali i starijoj populaciji - kaže Štefanek, koji je naglasio i da sa Ministarstvom unutrašnjih poslova postoji sjajna saradnja u popularizaciji sporta.