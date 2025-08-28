CELA SRBIJA JE OVO SA NESTRPLJENJEM ČEKALA! Pojavio se najnoviji snimak Tijane Bošković (VIDEO)

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije se plasirala u osminu finala Svetskog prvenstva, gde će igrati protiv Holandije.

FOTO: N. Skenderija

Prethodno je Srbija izgubila od Japana u poslednjem kolu grupne faze, a meč zbog povrede nije igrala Tijana Bošković.

Ona je doživela povredu desnog skočnog zgloba. Tokom drugog seta protiv Kameruna, doskočila je Tijana Bošković na nogu Hene Kurtagić, a onda sa bolnom grimasom napustila teren.

Prošlo je par dana od tada i male su šanse da će Boškovićeva igrati protiv Holandije u osmini finala Svetskog prvenstva.

Međutim, Tijana je uz tim, a na snimku koji je objavio Odbojkaški savez Srbije videlo se i da na nozi nema velikog otoka, kao i da odbojkašica hoda bez poteškoća.

Deluje da oporavak Boškovićeve ide dobro i da bi u nekom skorom periodu mogla da se vrati na teren.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)