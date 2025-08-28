CELA SRBIJA JE OVO SA NESTRPLJENJEM ČEKALA! Pojavio se najnoviji snimak Tijane Bošković (VIDEO)
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije se plasirala u osminu finala Svetskog prvenstva, gde će igrati protiv Holandije.
Prethodno je Srbija izgubila od Japana u poslednjem kolu grupne faze, a meč zbog povrede nije igrala Tijana Bošković.
Ona je doživela povredu desnog skočnog zgloba. Tokom drugog seta protiv Kameruna, doskočila je Tijana Bošković na nogu Hene Kurtagić, a onda sa bolnom grimasom napustila teren.
Prošlo je par dana od tada i male su šanse da će Boškovićeva igrati protiv Holandije u osmini finala Svetskog prvenstva.
Međutim, Tijana je uz tim, a na snimku koji je objavio Odbojkaški savez Srbije videlo se i da na nozi nema velikog otoka, kao i da odbojkašica hoda bez poteškoća.
Deluje da oporavak Boškovićeve ide dobro i da bi u nekom skorom periodu mogla da se vrati na teren.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
IMA LI RAZLOGA ZA BRIGU? Evo u kakvom je stanju Tijana Bošković i kada se vraća
27. 08. 2025. u 17:12
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
