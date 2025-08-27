Ostali sportovi

IMA LI RAZLOGA ZA BRIGU? Evo u kakvom je stanju Tijana Bošković i kada se vraća

Александар Илић
27. 08. 2025. u 17:12

Odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je od Japana bez Tijane Bošković, a selektor Zvezdan Terzić je danas govorio o njenom stanju.

FOTO: FIVB

Terzić je odgovorio na pitanje u kakvom je stanju njen zglob. 

- Na sreću, nije u pitanju neka teža povreda. Tijana će vrlo brzo biti spremna za treninge, utakmice i sve ostalo - rekao je Terzić nakon poraza od Japana koji je srpsku selekciju „bacio“ na Holandiju u osmini finala.

Potom se ipak ogradio... 

- Ali kad kažem ‘vrlo brzo’, to je neki vremenski period… Koliki? To je teško reći. Da li će to biti za 7 dana, 15 dana, 4 dana… niko ne zna tačno.

Iz njegovih reči zaključuje se da Tijana neće nastupiti protiv Holandije... 

- Zato nam je cilj da pokušamo da prođemo ovu osminu finala bez nje, pa da joj damo još par dana da se odmori, oporavi, odradi terapije… I da se nadamo da će moći da igra posle toga - zaključio je Terzić.

