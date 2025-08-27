IMA LI RAZLOGA ZA BRIGU? Evo u kakvom je stanju Tijana Bošković i kada se vraća
Odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je od Japana bez Tijane Bošković, a selektor Zvezdan Terzić je danas govorio o njenom stanju.
Terzić je odgovorio na pitanje u kakvom je stanju njen zglob.
- Na sreću, nije u pitanju neka teža povreda. Tijana će vrlo brzo biti spremna za treninge, utakmice i sve ostalo - rekao je Terzić nakon poraza od Japana koji je srpsku selekciju „bacio“ na Holandiju u osmini finala.
Potom se ipak ogradio...
- Ali kad kažem ‘vrlo brzo’, to je neki vremenski period… Koliki? To je teško reći. Da li će to biti za 7 dana, 15 dana, 4 dana… niko ne zna tačno.
Iz njegovih reči zaključuje se da Tijana neće nastupiti protiv Holandije...
- Zato nam je cilj da pokušamo da prođemo ovu osminu finala bez nje, pa da joj damo još par dana da se odmori, oporavi, odradi terapije… I da se nadamo da će moći da igra posle toga - zaključio je Terzić.
