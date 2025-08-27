OPOMENA NA VREME: Kako su odbojkašice Srbije bez Tijane Bošković izgubile od Japana na Svetskom prvenstvu?

NIZ od 18 uzastopnih pobeda na svetskim prvenstvima je prekinut. Odbojkašice su u trećem kolu grupe H na SP u Tajlandu izgubile od Japana (1:3 - 23:25, 28:30, 25:23, 18:25) i u petak u osmini finala igraće sa pobednikom grupe A, Holandijom.

Foto volleyballworld.com

Upravo su Holanđanke poslednje pobedili vladarke planete na svetskim prvenstvima, 11. oktobra 2018. u Nagoji. Od tada su naše nanizale četiri pobede u Japanu, 12 u Holandiji i Poljskoj i dve u Tajlandu. Samo, ovaj poraz nije previše bolan i može da posluži kao opomena pred nokaut fazu. Videlo se i da naše devojke mogu da igraju na visokom nivou i bez jedna od najboljih igračica sveta, Tijane Bošković. Ali, moraju da igraju preciznije, strpljivije, da pokušaju da nametnu ritam i da zaborave, da su uoči SP na turniru u Šenženu preslišale Holanđanke sa 3:0. Tada su uz sebe imali Tijanu, u petak će morati bez nje da izbore plasman među osam najboljih.

- Japan je veoma dobar tim, bilo je uzbudljivo za nas da gradimo nešto novo, da vidimo gde smo na ovom nivou. Mislim da smo se dobro borile, da smo motivaciono i što se discipline u igri tiče pale u četvrtom setu. Moramo da budemo malo strpljivije, kao u trećem setu kada smo uspele da osvojimo set. Na kraju one su bile koncetrisanije i strpljivije od nas. Nešto ćemo naučiti i biti spremne za Holandiju - naglasila je korektorka Vanje Bukilić.

Protiv Japanki su u meč ušle i nervozno, na početku su poklanjale poene rivalkama, pa su Japanke diktirale ritam i u finišu seta povela sa 22:16. Tada su se razigrale naše, raspucala se Vanja Ivanović i rivalke su pravile greške, pa su Srpkinje izjednačile na 22:22. Nažalost nisu imale snage za preokret, a pulenke Fekreta Akbaša su prvu set loptu pretvorile u - 1:0.

Finiš prvog seta ulio je samopouzdanje svetskim prvakinjama. Naše devojke su zaigrale agresivnije, silovitije servirale, opasnije napadale, bolje blokirale i odlepile se na 17:13. Imale su i 23:21, četiri set lopte, ali im je nedostajao završni udarac. A uporne i borbene Japanke su sve to izdražale i svoju drugu set loptu pretvorile u - 2:0.

Gubitak drugog seta nije obeshrabio Srpkinje. Bile su još odlučnije, sigurnije, čvršće na bloku. Sve vreme su diktirale ritam, kontrolisale igru i na kraju je Aleksandra Uzelac druge set loptu pretvorila u - 1:2.

I to je bio maksimum naših dama. U četvrtom setu su se držale do 6:6, kada su se Japanke na servis Išikave (2 asa) odlepile na 10:6 i rutinski privele meč kraju.

- Bila je ovo utakmica grešaka. Nama nije funkcionisao napad na visoke lopte. Samo, ovo je bila prva utakmica ovde bez Tijane Bošković, tako da je možda došlo do zabune kod distribucije lopte, jer su po meni Ivanovićeva i Bukilićeva trebalo da dobiju više lopti. Verujem da ćemo u petak biti bolji - istakao je Branko Kovačević, pomoćnik selektora Zorana Terzića.

JAPAN - SRBIJA 3:1

DVORANA: "Huamark" u Bangkoku. Gledalaca: 4.142. Sudije: Endrju (Kanada) i Nemi (Argentina).

JAPAN: Araki, Šimamura 8, Išikava 19, Seki 5, Kođima (libero), Jomada, Fukudome (libero), Vada 17, Airi 7, Ivašava, Nakagava, Sato 13, Kitamado, Akumoto. Poeni - napad: 62, blok: 7, servis: 3, greške rivala: 31 (17 iz servisa).

SRBIJA: Dangubić 1, Popović, Mirković 2, Kurtagić 9, Aleksić 10, Uzelac 20, Jegdić (libero), Milenković, Kirov, Bukilić 11, Miljević, Ivanović 9. Poeni - napad: 48, blok: 10, servis: 4, greške rivala: 32 (19 iz servisa).

Setovi: 25:23, 30:28, 23:25, 25:18.