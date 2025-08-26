DA LI JE KRAJ ZA TIJANU BOŠKOVIĆ? Oglasio se doktor reprezentacije Srbije nakon dodatnog pregleda
Odbojkašice Srbije ubedljivo su pobedile Kamerun u drugom kolu H grupe na Svetskom prvenstvu u Bangkoku i obezbile osminu finala na Tajlandu.
Ipak, meč je obeležila povreda desnog skočnog zgloba Tijane Bošković sredinom drugog seta kada je uz suze napustila parket.
Dan kasnije urađena je dijagnostika i poznat je stepen povrede najbolje svetske odbojkašice.
- Tijana je zadobila uganuće (distorziju) desnog skočnog zgloba. Urađena je dodatna dijagnostika, gde je isključeno postojanje preloma kostiju i konstatovano istegnuće ligamenata. Uključena je u proces rehabilitacije i otpočeta je fizikalna terapija. Nezahvalno je baviti se prognozama koliko će trajati oporavak, ali sigurno je da ćemo probati da je spremimo za meč četvrtfinala. Ipak, teško je sa sigurnošću bilo šta reći - kaže dr Dejan Aleksandrić, lekar seniorki Srbije
Srbija će u poslednjem, trećem kolu H grupe, u sredu igrati protiv Japana od 12.00 časova po našem vremenu. Ono što je izvesno je da će Srbija u osmini finala, u petak, 29. avgusta igrati protiv Tajlanda ili Holandije. Utakmice četvrtfinala su na programu u sredu i četvrtak, 3. i 4. septembra.
