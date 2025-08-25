Ostali sportovi

POBEDA SRBIJE, ALI... Naše odbojkašice slavile protiv Kameruna, brine povreda Tijane Bošković

Filip Milošević

25. 08. 2025. u 16:55

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije obezbedila je plasman u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je danas u Bangkoku pobedila selekciju Kameruna rezultatom 3:0, po setovima 25:16, 25:17, 25:12 u meču drugog kola grupe H.

ПОБЕДА СРБИЈЕ, АЛИ... Наше одбојкашице славиле против Камеруна, брине повреда Тијане Бошковић

Foto: Profimedia

Tokom drugog seta povredila se najbolja srpska odbojkašica Tijana Bošković, koja je morala da napusti igru, pošto je izvrnula zglob.

Najefikasnija u selekciji Srbije na meču sa Kamerunom bila je Aleksandra Uzelac sa 18 poena, dok je Maja Aleksić zabeležila 13. U reprezentaciji Kameruna najbolja je bila Paula Olomo sa 11 poena.

U drugom meču drugog kola grupe H, selekcija Japana je ranije danas pobedila Ukrajinu 3:2, po setovima 25:27, 20:25, 25:20, 26:24, 15:11.

Srbija se nalazi na prvom mestu na tabeli grupe H sa šest bodova, dok je Japan drugi sa pet. Ove dve selekcije su kolo pre kraja grupne faze obezbedile plasman u osminu finala SP. Ukrajina je treća sa jednim bodom, dok je Kamerun poslednji bez bodova.

Odbojkašice Srbije će u poslednjem, trećem kolu grupe H u sredu od 12 časova igrati protiv Japana.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena
Košarka

0 1

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

25. 08. 2025. u 16:00

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA ZAPANJENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)

HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)