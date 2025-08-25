POBEDA SRBIJE, ALI... Naše odbojkašice slavile protiv Kameruna, brine povreda Tijane Bošković

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije obezbedila je plasman u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je danas u Bangkoku pobedila selekciju Kameruna rezultatom 3:0, po setovima 25:16, 25:17, 25:12 u meču drugog kola grupe H.

Foto: Profimedia

Tokom drugog seta povredila se najbolja srpska odbojkašica Tijana Bošković, koja je morala da napusti igru, pošto je izvrnula zglob.

Najefikasnija u selekciji Srbije na meču sa Kamerunom bila je Aleksandra Uzelac sa 18 poena, dok je Maja Aleksić zabeležila 13. U reprezentaciji Kameruna najbolja je bila Paula Olomo sa 11 poena.

U drugom meču drugog kola grupe H, selekcija Japana je ranije danas pobedila Ukrajinu 3:2, po setovima 25:27, 20:25, 25:20, 26:24, 15:11.

Srbija se nalazi na prvom mestu na tabeli grupe H sa šest bodova, dok je Japan drugi sa pet. Ove dve selekcije su kolo pre kraja grupne faze obezbedile plasman u osminu finala SP. Ukrajina je treća sa jednim bodom, dok je Kamerun poslednji bez bodova.

Odbojkašice Srbije će u poslednjem, trećem kolu grupe H u sredu od 12 časova igrati protiv Japana.

