NE, NE, SAMO TO NE! Tijana Bošković u suzama napustila teren... (VIDEO)

Sredinom drugog seta 2. kola Svetskog prvenstva za odbojkašice u meču između Srbije i Kameruna desila se situacija koju niko nije želeo da vidi a to je - povreda Tijane Bošković.

FOTO: AP

Tijana Bošković je snimljena okom kamere kako joj se na klupi ukazuje medicinska pomoć, dok se ona u suzama držala za glavu.

Koliko je povreda ozbiljna – trenutno nije poznato. Srbija vodi 2:0 u setovima, ali su trenutno svima misli usmerene ka Tijani i njenoj nozi…