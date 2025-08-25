Ostali sportovi

NE, NE, SAMO TO NE! Tijana Bošković u suzama napustila teren... (VIDEO)

25. 08. 2025. u 17:00 >> 17:00

Sredinom drugog seta 2. kola Svetskog prvenstva za odbojkašice u meču između Srbije i Kameruna desila se situacija koju niko nije želeo da vidi a to je - povreda Tijane Bošković.

НЕ, НЕ, САМО ТО НЕ! Тијана Бошковић у сузама напустила терен... (ВИДЕО)

Tijana Bošković je snimljena okom kamere kako joj se na klupi ukazuje medicinska pomoć, dok se ona u suzama držala za glavu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koliko je povreda ozbiljna – trenutno nije poznato. Srbija vodi 2:0 u setovima, ali su trenutno svima misli usmerene ka Tijani i njenoj nozi…

