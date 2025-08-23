Ostali sportovi

"POČELE SMO VEOMA DOBRO": Tijana Bošković nakon pobede Srbije na startu Svetskog prvenstva

Časlav Vuković

23. 08. 2025. u 18:51

ODBOJKAŠICE Srbije su na sjajan način započele učešće na Svetskom prvenstvu. Ubedljivo je savladana Ukrajina sa 3:0, a utiske je iznela Tijana Bošković.

FOTO: Profimedia

Kapitenka naše selekcije je meč okončala sa 19 poena i pokazala je kolika je snaga za reprezentaciju koju sa klupe predvodi Zoran Terzić.

- Počele smo veoma dobro, dominirale smo. Prijateljske utakmice su nam pomogle, veoma sam srećna što smo ovako počele Svetsko prvenstvo. Ne osećamo pritisak, ali ima još timova koji žele da osvoje zlato. Hvala svima na podršci, nadam se da nas pratite, daćemo sve da budemo na terenu kao jedna - rekla je Tijana Bošković.

Srbija drugi meč na planetarnoj smotri igra u ponedeljak od 15.30 protiv Kameruna.

