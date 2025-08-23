"POČELE SMO VEOMA DOBRO": Tijana Bošković nakon pobede Srbije na startu Svetskog prvenstva
ODBOJKAŠICE Srbije su na sjajan način započele učešće na Svetskom prvenstvu. Ubedljivo je savladana Ukrajina sa 3:0, a utiske je iznela Tijana Bošković.
Kapitenka naše selekcije je meč okončala sa 19 poena i pokazala je kolika je snaga za reprezentaciju koju sa klupe predvodi Zoran Terzić.
- Počele smo veoma dobro, dominirale smo. Prijateljske utakmice su nam pomogle, veoma sam srećna što smo ovako počele Svetsko prvenstvo. Ne osećamo pritisak, ali ima još timova koji žele da osvoje zlato. Hvala svima na podršci, nadam se da nas pratite, daćemo sve da budemo na terenu kao jedna - rekla je Tijana Bošković.
Srbija drugi meč na planetarnoj smotri igra u ponedeljak od 15.30 protiv Kameruna.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
PEŠIĆ ODABRAO! Evo ko su 12 putnika za Evrobasket, otpali su...
23. 08. 2025. u 14:27
RUSI TERAJU SRBINA: Zbog novog pravila odriču se Saše
23. 08. 2025. u 10:33
"PATOLOŠKI MRZE SRBE, A..." Legenda svetskog rukometa grmi na Crnogorce
21. 08. 2025. u 14:03
PAVLOVIĆ PREDVODNIK NOVE GENERACIJE MILANA: Srpski reprezentativac je jedan od stubova novih "rosonera" Maksa Alegrija
OVOG vikenda počinje Serija A, a mnoge fudbalske fanatike zanima kako će izgledati Milan koji sezonu otvara protiv nojvačije Kremonezea kojeg dočekuje na "San Siru" (20.45).
23. 08. 2025. u 12:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)