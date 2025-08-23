POSLALE PORUKU SRBIJI: Odbojkašice Japana razbile Kamerun
Odbojkašice Japana savladale su Kamerun maksimalnim rezultatom - 3:0 (25:21, 25:17, 25:19) u meču prvog kola grupe H Svetskog prvenstva u kojoj je i Srbija, dvostruki uzastopni šampion planete.
Potanje pobednika nije se postavljalo nijednog trenutka, Japanke su pokazale da su za klasu kvalitetnije od afričke selekcije.
Miku Akimoto je predvodila Japanke sa 18 poena, Maju Išikava je imala 11, a Ajane Kitamado 10 poena. Kod Kamerunki je jedina dvocifrena bila Karin Blamdai sa 11 poena.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
U drugom meču 1. kola grupe H od 15 i 30 igraće Srbija i Ukrajina. Dve prvoplasirane selekcije iz grupe će u osminu finala.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
SRBIJA BRANI ZLATO U BANKOKU: Cilj je jasan, treća titula svetskog prvaka zaredom!
NAŠE voljene odbojkašice pohod na novo svetsko zlato započinju protiv Ukrajine sa kojom se sastaju od 15.30 u "Indor Huamar stadionu".
23. 08. 2025. u 09:40
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)