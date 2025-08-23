POSLALE PORUKU SRBIJI: Odbojkašice Japana razbile Kamerun

Odbojkašice Japana savladale su Kamerun maksimalnim rezultatom - 3:0 (25:21, 25:17, 25:19) u meču prvog kola grupe H Svetskog prvenstva u kojoj je i Srbija, dvostruki uzastopni šampion planete.

FOTO: FIVB

Potanje pobednika nije se postavljalo nijednog trenutka, Japanke su pokazale da su za klasu kvalitetnije od afričke selekcije.

Miku Akimoto je predvodila Japanke sa 18 poena, Maju Išikava je imala 11, a Ajane Kitamado 10 poena. Kod Kamerunki je jedina dvocifrena bila Karin Blamdai sa 11 poena.

U drugom meču 1. kola grupe H od 15 i 30 igraće Srbija i Ukrajina. Dve prvoplasirane selekcije iz grupe će u osminu finala.

