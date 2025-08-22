Ostali sportovi

BORBA ZA MEDALJU! Srpska kajakašica Milica Novaković u finalu Svetskog prvenstva

Filip Milošević

22. 08. 2025. u 13:05

Srpska kajakašica Milica Novaković plasirala se u finale Svetskog prvenstva u Milanu u disciplini K1 500 metara.

БОРБА ЗА МЕДАЉУ! Српска кајакашица Милица Новаковић у финалу Светског првенства

FOTO: Tanjug/AP

Novaković je u drugoj polufinalnoj grupi olimpijske discipline K1 500 m bila drugoplasirana, čime je obezbedila A finale i borbu za medalju. 

Pobednica polufinalne trke bila je aktuelna prvakinja Evrope, Mađarica Žoka Čikoš (1:50,89). Novaković je izveslala 1:51,08, stigavši na cilj ispred Kineskinje Vang Nan (1:51,33). 

A finale discipline K1 500 m na programu je sutra u 14.41.

 

