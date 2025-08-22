BORBA ZA MEDALJU! Srpska kajakašica Milica Novaković u finalu Svetskog prvenstva

Srpska kajakašica Milica Novaković plasirala se u finale Svetskog prvenstva u Milanu u disciplini K1 500 metara.

FOTO: Tanjug/AP

Novaković je u drugoj polufinalnoj grupi olimpijske discipline K1 500 m bila drugoplasirana, čime je obezbedila A finale i borbu za medalju.

Pobednica polufinalne trke bila je aktuelna prvakinja Evrope, Mađarica Žoka Čikoš (1:50,89). Novaković je izveslala 1:51,08, stigavši na cilj ispred Kineskinje Vang Nan (1:51,33).

A finale discipline K1 500 m na programu je sutra u 14.41.



