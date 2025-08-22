BORBA ZA MEDALJU! Srpska kajakašica Milica Novaković u finalu Svetskog prvenstva
Srpska kajakašica Milica Novaković plasirala se u finale Svetskog prvenstva u Milanu u disciplini K1 500 metara.
Novaković je u drugoj polufinalnoj grupi olimpijske discipline K1 500 m bila drugoplasirana, čime je obezbedila A finale i borbu za medalju.
Pobednica polufinalne trke bila je aktuelna prvakinja Evrope, Mađarica Žoka Čikoš (1:50,89). Novaković je izveslala 1:51,08, stigavši na cilj ispred Kineskinje Vang Nan (1:51,33).
A finale discipline K1 500 m na programu je sutra u 14.41.
ČELSI POD PRITISKOM, VEST HEM U PROBLEMU: Jedno je sigurno, golova neće faliti!
DRUGO kolo Premijer lige otvoriće londonski između Čelsija i Vest hema koji se sastaju na "Olimpijskom stadionu" od 21.00.
22. 08. 2025. u 07:20
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
