A IZA ZATVORENIH VRATA... Ovo je olimpijski šampion u odbojci uradio odbojkašima Srbije

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije odigrala je večeras drugu prijateljsku utakmicu protiv Francuske, aktuelnog dvostrukog uzastopnog pobednika Olimpijskih igara, u okviru priprema za 21. Svetsko prvenstvo.

FOTO: FIVB

Francuska je danas u „Palati pobede“ u Kanu, bez prisustva gledalaca, pobedila Srbiju sa 3:0, po setovima 25:15, 25:13 i 25:20, posle 57 minuta igre.

George Krecu i Andrea Đani, treneri Srbije i Francuske, dogovorili su se da se odigra još jedan set, koji je pripao Francuskoj sa 27:25, posle 23 minuta igre.

Dan ranije, Francuzi su pobedili "orlove" sa 3-1 (25:19, 25:15, 26:28, 25:17).

Seniori Srbije se iz Francuske vraćaju sutra (petak, 22. avgust) i treniraće u Beogradu do polaska u Poljsku.

Srbija će, u okviru priprema za šampionat planete, učestvovati i na tradicionalnom međunarodnom turniru „Memorijal Vagnera“ koji se, 22. put, u Krakovu održava ovog puta od 29. do 31. avgusta.

Svetsko prvenstvo 2025 u konkurenciji odbojkaša odigraće se od 12. do 28. septembra u Kezon Sitiju i Pasaj Sitiju, predgrađima Manile, na Filipinima. Šamponat će se igrati u dve dvorane: „Araneta Koloseumu“ u Kezon Sitiju i Areni „SM Azijski mol“ u Pasaj Sitiju, gde će se odigrati svi mečevi od osmine finala do finala.

Utakmice u H, A, D i E grupi igraće se u Areni „SM Azijski mol“ u Pasaj Sitiju, a mečevi u B, C, F i G grupi u „Araneta Koloseumu“ u Kezon Sitiju.

Muška reprezentacija Srbije igraće u H grupi sa Brazilom, Češkom i Kinom u Manili.

Srbija će prvi meč u H grupi odigrati u nedelju, 14. septembra od 11.30 časova po našem vremenu. "Orlovi" će u 2. kolu H grupe igrati protiv Kine u utorak, 16. septembra od 15 časova, a u poslednjem, 3. kolu, protiv Brazila u četvrtak, 18. septembra od 4 časa ujutro po srednjeevropskom vremenu.

Plasman u osminu finala izboriće po dve reprezentacije, a selekcije iz H igraće protiv dve najbolje reprezentacije iz A grupe u kojoj su Filipini, Iran, Egipat i Tunis.

