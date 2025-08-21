"PATOLOŠKI MRZE SRBE, A..." Legenda svetskog rukometa grmi na Crnogorce

KAKAV je to majstor bio. Pitanje je da li je uopšte i postojao bolji igrač na svetu 90 ih godina od Nenada Peruničića.

Rođen u Pljevljima, gde je krenuo sa rukometom i preko Jugovića stigao u svoju Zvezdu. Zbog ratnog vihora nije se dugo zadržao samo tri godine, ali je kansije nosio dresove najvećih evropskih klubova PSŽ-a, Kila, Magdeburga, Barselone...

Sa reprezentacijom tada SR Jugoslavije je pravio vrhunske rezultate, ali nažalost trenerska karijera Nenada Peruničića nije bila ni blizu kao igračka. Ni kao selektor Srbije se nije proslavio, ali ni to ga nije promenilo da mrzi Beograd i svoju Crvenu zvezdu.

Naprotiv, bez dlake na jeziku je u ispovesti za "Kurir" govorio je o odnosu Srba i Crnogoraca.

- Odnosi Srbije i Crne Gore. To je opipljiva stvar. Opet, vežem ga za sport... Neki pojedinci iz Crne Gore nisu krili ogromnu mržnju prema Srbiji. Užasna stvar je toliki animozitet iz Crne Gore prema Srbiji. Ne ulazim u politiku. Imam dosta prijatelja koji podržavaju Mila Đukanovića, ali to ne ulazi u moj i njihov odnos, oni su moji, braća, prijatelji i vazda će tako ostati. Ne ubeđujem ih, ali im ne dozvoljavam da oni mene ubeđuju u neke stvari. Posebno ne u istoriju i tradiciju - rekao je popularni Perun i nastavio:

- Ali, onda dolazite u situaciju, da oni koji su u Srbiji pravili ime, u Srbiji dobro zarađivali patološki mrze Srbiju, zato što ih je neko ubedio da to nije baš tako kako piše u istoriji. I mene su razapinjali posle poraza od Crne Gore na EP, neki su tvrdili da sam manji Srbin. (uzdah) Kvarno je to bilo. Nazvali su me velikosrpskim nacionalistom zato što podržavam litije. Razumete li vi to? Ako sam ja velikosrpski nacionalista zato što sam stao uz svoj narod, uz svoju zemlju i uz svoju crkvu, onda jesam. Šovinista nikada nisam bio. I ti brkaju ta dva pojma. Volim svoje i ne dam na svoje - pričao je Peruničić u velikoj ispovesti za Kurir.

Peruničić je ispričao i da mnogo Crnogoraca dolazi u Srbiju gde imaju poslove.

- U Crnoj Gori ima mnogo onih koji su bili veliki srpski nacionalisti, pa su posle deset godina sve to promenili i zaboravili. Ako ne voliš Srbiju, mrziš Srbiju, onda ne dolaziš u nju. Čemu licemerstvo? Mnogo srbomrzitelja dolazi u Beograd, ima firme ovde, restorane, zarađuju ozbiljan novac ovde, lepo im je ovde, super… A, kad pređu granice, onda sve najgore o Srbima i Srbiji. Tu podlost i licemerstvo ne volim. Volim ljude sa stavom. Ako mrziš Srbiju, mrzi je, tvoj izbor, ali nemoj da dolaziš ovde i prodaješ neku dvoličnost. Veliki Amfilohije uspeo je da probudi svest Srbima u Crnoj Gori, slava mu i milost. Negde smo se bili uljuljkali u svemu onome što su nam Zapad i Amerika ponudili, a mi to prihvatili, sve ono čega smo se do pre decenije stideli - ispričao je legendarni rukometaš u životnoj priči za Kurir.

