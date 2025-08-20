NI KIŠA JOJ NE MOŽE NIŠTA! Adriana Vilagoš do zlata na mitingu Dijamantske lige u Lozani
Srpska atletičarka Adriana Vilagoš ubedljivo je večeras pobedila na mitingu Dijamantske lige u Lozani u bacanju koplja.
Po jakoj kiši Vilagoš je četiri puta bacala koplje više od 60 metara, a najbolji rezultat bio je 63,02. Drugo mesto osvojila je Žo-An di Plesis (58,89), a treće Grkinja Elina Cengko (58,82).
Na mitingu u Lozani nastupa i Angelina Topić u skoku uvis.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
BONUS VIDEO: TAJSON FJURI EKSKLUZIVNO ZA NOVOSTI: Najlepši pileći burger sam jeo u Somboru
Preporučujemo
HAOS: Kažnjavaju sportiste istog časa ako pričaju na ruskom?! (VIDEO)
20. 08. 2025. u 19:20
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
20. 08. 2025. u 12:23
TRAGEDIJA UZDRMALA SPORT: Fudbaler preminuo pred svojom majkom!
20. 08. 2025. u 18:11
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika rtaži peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
FENERBAHČE i Benfika ukrštaju koplja u plej-ofu Lige šampiona, u duelu koji obećava žestoku borbu za mesto u grupnoj fazi.
20. 08. 2025. u 12:00 >> 12:50
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
20. 08. 2025. u 12:23
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)