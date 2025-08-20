NI KIŠA JOJ NE MOŽE NIŠTA! Adriana Vilagoš do zlata na mitingu Dijamantske lige u Lozani

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš ubedljivo je večeras pobedila na mitingu Dijamantske lige u Lozani u bacanju koplja.

FOTO: SAS

Po jakoj kiši Vilagoš je četiri puta bacala koplje više od 60 metara, a najbolji rezultat bio je 63,02. Drugo mesto osvojila je Žo-An di Plesis (58,89), a treće Grkinja Elina Cengko (58,82).

Na mitingu u Lozani nastupa i Angelina Topić u skoku uvis.

