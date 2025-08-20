Ostali sportovi

VELIKI USPEH I EVROPSKA MEDALJA: Sportski savez Srbije ugostio Srpsku bilijar asocijacije

Nedeljko Iljukić

20. 08. 2025. u 16:10

EVROPSKO prvenstvo za juniore u bilijaru održano je u Soveniji, a Srbija je imala četiri predstavnika i osvojila bronzanu medalju, a treće mesto osvojio je Luka Bugarski.

ВЕЛИКИ УСПЕХ И ЕВРОПСКА МЕДАЉА: Спортски савез Србије угостио Српску билијар асоцијације

Sportski savez Srbije

Sa svojih 17 godina takmičio se u kategoriji do 19 godina starosti, takmičio se u 4 discipline, a bronzu osvojio u sthrait pool. Ne smemo izostaviti ni petnaestogodišnjeg Nikolu Jovanovića koji je prikazao odlične partije i dokazao da ga čeka svetla budućnost. Dok je dvanaestogodišnji Lazar Ilić, iako najmladji član nacionalnog tima Srbije, svojoj igrom i disciplinom dostojno predstavio nacionalne boje u pravom sportskom svetlu i pokupio puno pohvala evropskih i svetskih sportskih stručnjaka. Još jedan predstavnik Srbije bio je trinaestogodišnji Nikola Gaković koji je dao sve od sebe i predstavio se u dobrom svetlu.

Prijemu kod predsednika Sportskog saveza Srbije Davora Štefaneka i generalnog sekretara Gorana Marinkovića prisustvovali su juniori Jovanović i Ilić kao i predsednik Srpske bilijar asocijacije Nenad Ilić i sekretar Jovan Timotijević.

- Posebno mi je drago što se sa sportistima i sportskim radnicima iz bilijara viđamo često, a svaki put se naši reprezentativci mogu pohvaliti nekom od medalja sa najvećih međunarodnih takmičenja. Zato želim da čestitam Luki Bugarskom na osvojenoj bronzanoj medalji, kao i svim članovima tima Srbije na uloženom radu i trudu. Kada nas oni najmlađi sportisti dostojanstveno predstavljaju u svetu, to je zaista za ponos. Ovim mladim sportistima, ali i svima ostalima kojima tek predstoje takmičenja želim da istraju u nameri da budu najbolji, nastave da vredno treniraju svaki dan i daju svoj maksimum. Verujem da ćemo iz Srpske bilijar asocijacije i u narednom periodu videti sjajne rezultate – istakao je predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

Pred Srpskom bilijar asocijacijom su Međunarodni turnir juniora do 17 godina koji će biti održan u Beogradu 30. i 31. avgusta, a kraj septembra meseca je rezervisan za državno prvenstvo. Ono što je predsednik Srpske bilijar asocijacije Nenad Ilić istakao jeste da će 2027. godine u okviru EXPO 2027 biti održano Evropsko prvenstvo i za muškarce i za žene.

- Rezultate koje ostvaruju u bilijaru srpski juniori su upravo proizvod kontinuiranog rada i truda. Čestitam sportistima i rukovodstvu Srpske bilijar asocijacije. Želim im mnogo uspeha, a Sportski savez Srbije će biti tu da pruži podršku i pomoć u danima koji dolaze – rekao je generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa

ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa