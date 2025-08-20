VELIKI USPEH I EVROPSKA MEDALJA: Sportski savez Srbije ugostio Srpsku bilijar asocijacije

EVROPSKO prvenstvo za juniore u bilijaru održano je u Soveniji, a Srbija je imala četiri predstavnika i osvojila bronzanu medalju, a treće mesto osvojio je Luka Bugarski.

Sportski savez Srbije

Sa svojih 17 godina takmičio se u kategoriji do 19 godina starosti, takmičio se u 4 discipline, a bronzu osvojio u sthrait pool. Ne smemo izostaviti ni petnaestogodišnjeg Nikolu Jovanovića koji je prikazao odlične partije i dokazao da ga čeka svetla budućnost. Dok je dvanaestogodišnji Lazar Ilić, iako najmladji član nacionalnog tima Srbije, svojoj igrom i disciplinom dostojno predstavio nacionalne boje u pravom sportskom svetlu i pokupio puno pohvala evropskih i svetskih sportskih stručnjaka. Još jedan predstavnik Srbije bio je trinaestogodišnji Nikola Gaković koji je dao sve od sebe i predstavio se u dobrom svetlu.

Prijemu kod predsednika Sportskog saveza Srbije Davora Štefaneka i generalnog sekretara Gorana Marinkovića prisustvovali su juniori Jovanović i Ilić kao i predsednik Srpske bilijar asocijacije Nenad Ilić i sekretar Jovan Timotijević.

- Posebno mi je drago što se sa sportistima i sportskim radnicima iz bilijara viđamo često, a svaki put se naši reprezentativci mogu pohvaliti nekom od medalja sa najvećih međunarodnih takmičenja. Zato želim da čestitam Luki Bugarskom na osvojenoj bronzanoj medalji, kao i svim članovima tima Srbije na uloženom radu i trudu. Kada nas oni najmlađi sportisti dostojanstveno predstavljaju u svetu, to je zaista za ponos. Ovim mladim sportistima, ali i svima ostalima kojima tek predstoje takmičenja želim da istraju u nameri da budu najbolji, nastave da vredno treniraju svaki dan i daju svoj maksimum. Verujem da ćemo iz Srpske bilijar asocijacije i u narednom periodu videti sjajne rezultate – istakao je predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

Pred Srpskom bilijar asocijacijom su Međunarodni turnir juniora do 17 godina koji će biti održan u Beogradu 30. i 31. avgusta, a kraj septembra meseca je rezervisan za državno prvenstvo. Ono što je predsednik Srpske bilijar asocijacije Nenad Ilić istakao jeste da će 2027. godine u okviru EXPO 2027 biti održano Evropsko prvenstvo i za muškarce i za žene.

- Rezultate koje ostvaruju u bilijaru srpski juniori su upravo proizvod kontinuiranog rada i truda. Čestitam sportistima i rukovodstvu Srpske bilijar asocijacije. Želim im mnogo uspeha, a Sportski savez Srbije će biti tu da pruži podršku i pomoć u danima koji dolaze – rekao je generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.