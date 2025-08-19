JEZIVO: Stavio skrivenu kameru u svlačionicu da snima decu kojoj je trener!

Najnovije vesti iz sporta su prilično zastašujuće.

Foto: Anspleš

Adam Ričard Džejkobs, 35-godišnji američki gimnastički trener, osuđen je na 10 godina zatvora zbog optužbi za seksualno zlostavljanje maloletnih gimnastičara i gimnastičarki.

Ako se nekome činilo da je zlostavljanje u američkoj gimnastici okončano skandalom sa Larijem Nasarom, bivšim lekarom gimnastičke reprezentacije SAD, nastavak je bio ništa manje šokantan.

Džejkobs, koji je radio kao trener u gimnastičkom klubu u Koloradu, optužen je za višestruke slučajeve seksualnog zlostavljanja maloletnih sportista u periodu od 2018. do 2023. godine. Žrtve, čiji su identiteti zaštićeni zbog maloletničkog uzrasta, ali se zna da su oba pola, prijavile su da je Džejkobs koristio svoju poziciju autoriteta da ih manipuliše i zlostavlja tokom treninga i van njih. Tužioci su naveli da je Džejkobs koristio taktike ućutkivanja, uključujući emocionalnu manipulaciju i pretnje, da spreči žrtve da prijave zlostavljanje.

Sve je, zapravo, počelo kada je otkriveno da je, maskirajući skrivenu kameru kao USB punjač, ovaj trener stavio pomeuti uređaj u svlačionicu i snimao nage i maloletne sportiste, ali i druge korisnike sportskog centra čiji je bio delimični vlasnik.

At the sentencing of Adam Richard Jacobs, a prosecutor noted that parents "place great trust in coaches. But that same hand that can support a child who’s learning this skill can also cause significant harm." https://t.co/iMXKxW12xV — The Salt Lake Tribune (@sltrib) August 17, 2025

Džejkobs je uhapšen u novembru 2024. nakon što je nekoliko žrtava podnelo prijave, podstaknuto podrškom organizacija kao što je SafeSport, koja nadgleda bezbednost u američkom sportu. Tokom suđenja u Denveru, tužioci su predstavili svedočenja žrtava, kao i dokaze u vidu poruka i e-mejlova između Džejkobsa i maloletnih gimnastičara i gimnastičarki. Njegova odbrana je tvrdila da su optužbe „netačne“ i da je došlo do „pogrešnog tumačenja“ njegovog ponašanja, ali sud je presudio u korist tužilaštva.

Sada je proglašen krivim po nekoliko tačaka optužnice za seksualno zlostavljanje maloletnika i osuđen na 10 godina zatvora, uz dodatnih 5 godina uslovne kazne i doživotnu zabranu rada sa maloletnicima.



Pored zatvorske kazne, Džejkobs je upisan u registar seksualnih prestupnika, a sud je naložio isplatu odštete žrtvama, iako tačan iznos nije javno obelodanjen. Takođe je trajno isključen iz svih aktivnosti povezanih sa američkom gimnastikom.

Neposredno pred izricanje presude se rasplakao, pokajavši se zbog onoga što je učinio.

Čitao je pisanu izjavu, ponekad se mučeći da uopšte govori. Rekao je sudnici da se oseća „postiđeno“ i „zbunjeno“ zbog „štete koju je naneo“.

- Donosio sam zaista loše odluke i njima povredio ljude koje sam voleo i koje je trebalo da zaštitim. Izdao sam poverenje i narušio privatnost ljudi do kojih mi je duboko stalo.

On je priznao da je namerno usmerio skrivenu kameru ka toaletu kako bi snimio slike dece u različitim fazama svlačenja.

- Želeo sam da snimim ove slike i video zapise za sopstveno seksualno zadovoljstvo - naveo je Džejkobs u izjavi.

Pokajanje mu nije donelo lakšu kaznu od pomenute desetogodišnje, što je ponovo skrenuo pažnju na sistemske probleme u američkoj gimnastici, posebno nakon slučaja Larija Nasara, koji je 2018. osuđen na do 175 godina zatvora zbog zlostavljanja preko 150 gimnastičarki. Nasarov slučaj je doveo do reformi u Gimnastičkom savezu SAD, uključujući stroži nadzor trenera i uspostavljanje SafeSport-a, ali Džejkobsov slučaj pokazuje da problemi i dalje postoje.

