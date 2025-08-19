ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa
Otkako je počeo rat u Ukrajini, Rusija se u vestima nađe, bar kada se o sportu radi, uglavnom zbog sankcija koji trpe njeni sportisti. Ali, nešto nesvakidašnje za Zapad priredilo je više od 210.000 Rusa.
Rusi, naime, u ogromnom broju upražnjavaju različite oblike fiskulture, a o tome svedoči najnovije dešavanje u prestonici Ruske Federacije.
Evo kako je o tome javnost obavestila ruska novinska agencija RIA Novosti:
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Preko 210.000 ljudi učestvovalo je na festivalu „Moskovska sportska noć“
"Organizovao ga je sportski odsek prestonice, a održan je u okviru projekta „Leto u Moskvi“.
Za Moskovljane i goste grada bilo je otvoreno preko 20 lokacija (na kojima su upražnjavane sportske aktivnosti).
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Tu su posetioci-učesnici mogli da se pridruže raznim sportskim radionicama, majstorskim časovima i drugim događajima, ali i da se upoznaju sa poznatim sportistima i gledaju profesionalce na delu. Ukupno je održano preko 100 treninga u 24 raličita sporta“, navodi se u saopštenju na veb-sajtu gradonačelnika i vlade ruske prestonice, ponosne na skoro četvrt miliona ljudi koji su izašli na ulice svog grada da bi upražnjavali sport.
Ako vas zanima sport, sve najzanimljvije i najvažnije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića
Preporučujemo
JEZIVO: Stavio skrivenu kameru u svlačionicu da snima decu kojoj je trener!
19. 08. 2025. u 16:18
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!
18. 08. 2025. u 12:13
IMA LI MILOJEVIĆ NOVOG KECA U RUKAVU: Zvezda igra za peti ulazak u Ligu šampiona
SRPSKI šampion Crvena zvezda je na korak od trećeg uzastopnog plasmana u Ligu šampiona, a na putu stoji nezgodni kiparski šampion Pafos.
19. 08. 2025. u 07:00
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa
Otkako je počeo rat u Ukrajini, Rusija se u vestima nađe, bar kada se o sportu radi, uglavnom zbog sankcija koji trpe njeni sportisti. Ali, nešto nesvakidašnje za Zapad priredilo je više od 210.000 Rusa.
19. 08. 2025. u 15:12
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)