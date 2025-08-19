Ostali sportovi

ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa

Новости онлине

19. 08. 2025. u 15:12

Otkako je počeo rat u Ukrajini, Rusija se u vestima nađe, bar kada se o sportu radi, uglavnom zbog sankcija koji trpe njeni sportisti. Ali, nešto nesvakidašnje za Zapad priredilo je više od 210.000 Rusa.

FOTO: Steve Allen Travel Photography / Alamy / Profimedia

Rusi, naime, u ogromnom broju upražnjavaju različite oblike fiskulture, a o tome svedoči najnovije dešavanje u prestonici Ruske Federacije.

Evo kako je o tome javnost obavestila ruska novinska agencija RIA Novosti:

Preko 210.000 ljudi učestvovalo je na festivalu „Moskovska sportska noć“

"Organizovao ga je sportski odsek prestonice, a održan je u okviru projekta „Leto u Moskvi“.

Za Moskovljane i goste grada bilo je otvoreno preko 20 lokacija (na kojima su upražnjavane sportske aktivnosti).

Tu su posetioci-učesnici mogli da se pridruže raznim sportskim radionicama, majstorskim časovima i drugim događajima, ali i da se upoznaju sa poznatim sportistima i gledaju profesionalce na delu. Ukupno je održano preko 100 treninga u 24 raličita sporta“, navodi se u saopštenju na veb-sajtu gradonačelnika i vlade ruske prestonice, ponosne na skoro četvrt miliona ljudi koji su izašli na ulice svog grada da bi upražnjavali sport.

BONUS VIDEO:  BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića

 

Komentari (0)

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
