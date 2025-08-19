Ostali sportovi

PRAVO LICE NA TAJLANDU: Odbojkašice se sutra iz kineskog Šenžena sele u Bangkok, gde će braniti zlato na Svetskom prvenstvu

Slobodan Krstović

19. 08. 2025. u 12:52

GENERALNA proba je položena maksimalnom ocenom. Odbojkašice su osvojile turniru u Šenženu, preslišale Bugarsku (3:1), Kanadu (3:1) i Holandiju (3:0) i sa puno optimizma sutra odlaze u Bangkon (Tajlanda), gde će od 22. avgusta do 7. septembra igrati na Svetskom prvenstvu. Tijana Bošković i drugarice pokušaće da osvoje treće zlato za redom, a prvio izazov u grupi H imaće u subotu (15.30) protiv Ukrajine.

Foto volleyballworld.com

- Otvorile smo turnir u Šenženu pobedom protiv Bugarske, što veoma raduje. Druga utakmica sa Kanadom bila je zahtevnija, igrale su sve devojke i hrabru pti su sve bile spremne u svakom trenutku sa daju svoj maksimum. Treći duel je bio najtežo, jer znamo da možemo posle prve faze da se na SP sastanemo sa Holandijom. Zato je najveći fokus bio na Holanđankama. Pokazale smo koliko smo mentalno bile u meču, što nam je omogućilo da prikažemo veoma dobru igru - ističe za Odbojkaški savez Srbije libero Aleksandra Jegdić.

Partije u Šenženu ohrabrile su i Vanju Ivanović, koja će debitovati na svetskim prvenstvima.

- Ovo su bile poslednje pripremne utakmice pred SP, tako da mislim da smo iz meča u meč izgledale sve bolje. Ovde smo i dosta trenirale i vežbale u teretani, jer u Bangkoku nećemo imati toliko vremena. Na turniru smo najbolje odigrale protiv Holanđnaki, jer nismo imale padove u igri i najmanje smo grešile. Verujem da u Šenženu nismo dostigle naš maksimum i da ćemo na Svetskom prvenstvu izgledati sve bolje i bolje - naglašava primač svetskih prvakinja.

