A SAD - MEČ ZA TROFEJ, PA SVETSKO PRVENSTVO: Najbolje odbojkašice Srbije nastavile sa pobedama

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije, dvostruki uzastopni prvak sveta, ostvarila je drugi trijumf na turniru u Šenženu.

FOTO: FIVB

Srbija je danas u dvorani Baoan , u 2. kolu turnira savladala Kanadu sa 3:1, po setovima 25:20, 22:25, 25:20 i 25:21, posle 96 minuta igre.

Naše odbojkašice će u ponedeljak u poslednjoj, trećoj rundi, igrati protiv Holandije i to od 13.45 časova po srednjeevropskom vremenu.

Turnir u Šenženu je pripremni za jubilarno, dvadeseto Svetsko prvenstvo.

Polazak u Tajland je planiran za 20. avgust.

Ženska reprezentacija Srbije igraće na prvenstvu sveta u H grupi u Bangkoku sa Japanom, Ukrajinom i Kamerunom.

Svetsko prvenstvo u konkurenciji odbojkašica odigraće se od 22. avgusta do 7. septembra u Bankgoku, Čijang Maiju, Puketu i Nakonračasimi.

