A SAD - MEČ ZA TROFEJ, PA SVETSKO PRVENSTVO: Najbolje odbojkašice Srbije nastavile sa pobedama
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije, dvostruki uzastopni prvak sveta, ostvarila je drugi trijumf na turniru u Šenženu.
Srbija je danas u dvorani Baoan , u 2. kolu turnira savladala Kanadu sa 3:1, po setovima 25:20, 22:25, 25:20 i 25:21, posle 96 minuta igre.
Naše odbojkašice će u ponedeljak u poslednjoj, trećoj rundi, igrati protiv Holandije i to od 13.45 časova po srednjeevropskom vremenu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Turnir u Šenženu je pripremni za jubilarno, dvadeseto Svetsko prvenstvo.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Polazak u Tajland je planiran za 20. avgust.
Ženska reprezentacija Srbije igraće na prvenstvu sveta u H grupi u Bangkoku sa Japanom, Ukrajinom i Kamerunom.
Svetsko prvenstvo u konkurenciji odbojkašica odigraće se od 22. avgusta do 7. septembra u Bankgoku, Čijang Maiju, Puketu i Nakonračasimi.
Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu
Preporučujemo
"DELIJE" U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo
17. 08. 2025. u 15:16
POTENCIJALNA MINA IZ KOMŠILUKA: Evo zašto treba izbegavati igranje na prvog protiv poslednjeg
NOVAJLIJA Čiksereda nije se najbolje snašla na startu rumunskog prvog razreda i u šestom kolu sa poslednje pozicije dočekuje lidera prvenstva Univerzitateu iz Krajove.
17. 08. 2025. u 12:09
"DELIJE" U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo
Najnovije vesti vezane za FK Crvena zvezda šokirale su "delije".
17. 08. 2025. u 15:16
"PROMENIO JE LIČNI OPIS": Željkov sin tvrdio da mu je otac živ
MNOGE je iznenadila izjava najstarijef sina Željka Ražnatovića Arkana, Mihajla da je njegov otac živ.
17. 08. 2025. u 16:16
Komentari (0)