ZA JOŠ VIŠE AKTIVNOSTI: Sportski savez Ivanjice se priključio projektima Sportskog saveza Srbije

POSTOJE opštine u kojima vlada prava sportska atmosfera, a ljudi koji su u sportu teže ka istom cilju i trude se da svojim sugrađanima omoguće najbolje uslove uz jedinstvenu sportsku atmosferu.

FOTO: SSS

Jedna od tih opština je Ivanjica, koju su posetili predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek i generalni sekretar Goran Marinković.

Prvi sastanak održan je sa Sportskim savezom Ivanjice, a predsednik Dragomir Lazović, zamenik predsednika Miroslav Ristić, sekretar Miladin Božović i članovi Upravnog odbora: Marina Nenadić, Vidan Bojović, Boban Punišić i Srđan Stojanović, približili su situaciju u sportu ove opštine. Predsednik Sportskog saveza Ivanjice istakao je koliko su ljudi iz Ivanjice spremni da ulažu u sport, da ga unapređuju i još više ulažu, a jedan od segmenata je i razvoj sportskog turizma na kome se intenzivno radi. Sportski savez Ivanjice priključio se akcijama Sportskog saveza Srbije, ove godine učestvuju u Seoskim igrama Sportskog saveza Srbije i Ligi malih šampiona. Opštinski budžet raspodeljen je na 32 kluba, a u Ivanjici ima oko 2000 registrovanih sportista, dok je veliki broj manifestacija koje okupljaju i rekreativce. Rukovodstvo Sportskog saveza Srbije je zatim posetilo i predsednika opštine Aleksandra Mitrovića, a sastanku je prisustvovao Nikola Ivanović, član opštinske komisije za sport.

Predsednik opštine izrazio je zahvalnost Sportskom savezu Srbije na energiji koju ulaže kako bi uvek bio tu za sve teritorijalne sportske saveze u bilo kom kraju Srbije. Mitrović je Štefaneku i Marinkoviću pokazao projekat za izgradnju sportske infrastrukture, a reči je bilo i o rešenju za treninge sportova koji zahtevaju zatvoren prostor.

- Drago mi je što u Ivanjici ima mnogo razumevanja za sport. Znam da ulaganja u sport nikad nije dosta, nadam se da će lokalna samouprava nastaviti da podržava sport u Ivanjici, a da će ostvariti i infrastrukturne projekte koji bi obezbedili bolje uslove klubovima ali i doprineli razvoju sportskog turizma. Želim da se zahvalim Sportskom savezu Ivanjice što su se priključili projektima Sportskog saveza Srbije i nadam se da će zajedničkih aktivnosti biti još više. Sportski savez Srbije će sigurno ponovo posetiti Ivanjicu i pokušati da pomogne sportskim rekvizitima sport na lokalu - istakao je predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

- Verujem da se svaki rad i trud isplati, a za to je primer Sportski savez Ivanjice. Zajednički ćemo u narednom periodu organizovati još više besplatnih aktivnosti za rekreaciju u Ivanjici. Zato je ova godina tek početak zajedničke promocije sporta i zdravih vrednosti u ovoj opštini - rekao je generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju