AMERIKA TUGUJE: Zvezda američkog sporta doživela infarkt usred trke, a onda - jeziva smrt (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta sporta, bar kada su Sjedinjene Američke Države u pitanju, tragične su prirode.
Naime, legendarni vozač auto-trka na kratkim stazama, 53-godišnji Robi Bruer, preminuo je usled udesa koji je na trci doživeo kada ga je zadesio srčani udar.
On je nastupao na Bouman Grej stadionu, na kome se nadmetao više od 35 godina, kada se dogodila tragedija.
Četiri kraja pre kraja prve od dve zakazane trke Bruer je doživeo infarkt i, ne mogavši više da upravlja vozilom, ono je produžilo pravo u krivini i udarilo u zid.
Iako je odmah bio prevežen u obližnju bolnicu, porodica je nedugo zatim saoptila da je on preminui.
Robi Bruer je 11 puta trijumfovao u kategoriji "Sportsmen", a šampionsku titulu osvojio je 2011. godine.
Evo i video snimka incidenta koji je potom doveo do tragičnog kraja pomenute zvezde američkih auto-trka (imajući u vidu da je u pitanju uznemirujući sadržaj, molimo da snimak ne emitujete ako bi takve scene mogle da vam pogoršaju zdravstvesno stanje, kao i ako ste maloletno lice).
