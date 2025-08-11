AMERIKA TUGUJE: Zvezda američkog sporta doživela infarkt usred trke, a onda - jeziva smrt (VIDEO)

Najnovije vesti iz sveta sporta, bar kada su Sjedinjene Američke Države u pitanju, tragične su prirode.

Naime, legendarni vozač auto-trka na kratkim stazama, 53-godišnji Robi Bruer, preminuo je usled udesa koji je na trci doživeo kada ga je zadesio srčani udar.

On je nastupao na Bouman Grej stadionu, na kome se nadmetao više od 35 godina, kada se dogodila tragedija.

Tonight at #BowmanGrayStadium, #WinstonSalam #NC native #RobbieBrewer suffered a heart attack during a race, resulting in his car slamming the wall. He was rushed to the hospital, where he passed away. My condolences to his family and the whole #BowmanGray community. 🙏#NASCAR pic.twitter.com/JhC5luKDHH — Last Lap Insider. (@LastLapInsider) August 10, 2025

Četiri kraja pre kraja prve od dve zakazane trke Bruer je doživeo infarkt i, ne mogavši više da upravlja vozilom, ono je produžilo pravo u krivini i udarilo u zid.

Iako je odmah bio prevežen u obližnju bolnicu, porodica je nedugo zatim saoptila da je on preminui.

Robi Bruer je 11 puta trijumfovao u kategoriji "Sportsmen", a šampionsku titulu osvojio je 2011. godine.

Evo i video snimka incidenta koji je potom doveo do tragičnog kraja pomenute zvezde američkih auto-trka (imajući u vidu da je u pitanju uznemirujući sadržaj, molimo da snimak ne emitujete ako bi takve scene mogle da vam pogoršaju zdravstvesno stanje, kao i ako ste maloletno lice).

Tragedy at Bowman Gray Stadium last night during a Sportsman Series race. Former track champion Robby Brewer suffered a fatal heart attack during a lap 16 restart. His car accelerated into the Turn 4 wall at full throttle. Safety crews had to peel back the roof to reach him. He… pic.twitter.com/dyVFss6tPc — Scott (@RandomHeroWX) August 10, 2025

😱 American racer #Robbiebrewer crashed on a track in #NorthCarolina after suffering a heart attack while driving.



Robbie Brewer was taking part in a short track race in the Sportsman division at the #bowmangray Stadium track in Winston-Salem on August 9. pic.twitter.com/ysTVRTwl8D — News.Az (@news_az) August 11, 2025

