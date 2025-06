ZAJEDNO GRADE BUDUĆNOST: Braća Nemanja i Veljko Mašulović nadaju se da će osvajati medalje sa odbojkaškom reprezentacijom Srbije

NE mogu "orlovi" bez braće. Posle Vladimira i Nikola Grbića, Nikole i Uroša Kovačevića, svojih pet minuta u odbojkaškoj reprezentaciji dočekali su Nemanja i Veljko Mašulović. I sudbina je htela da prvi put zajedno zaigraju u startnoj postavi u ovogodišnjoj Ligi nacija. Ne kriju da jedva čekaju da počne turnir u Beogradu, gde će od 25. do 29. juna da odmere snage sa Iranom, Kubom, Argentinom i Nemačkom.

Foto Zoran Jovanović

- Prvo sam ja počeo da treniram, a onda je Veljko krenuo mojim koracima. Gledao me je na treninzima i na kraju je zavoleo odbojku - priča sedam godina stariji Nemanja, koji igra na poziciji blokera.

Veljko priznaje da je postao odbojkaš zbog starijeg brata:

- Nemanja me je motivisao da treniram, da budem bolji. On je pokrenuo moju karijeru i zaslužan je za sve što sam dosada postigao. Pomogao mi je dosta da budem to što jesam.

Mašulovići će posebno da pamte duel sa Turskom u Sijanu, jer su prvi put zaigrali zajedno u startnoj postavi.

- Prethodnih godina u reprezentaciji smo imali sporednije uloge. Nismo toliko ni igrali, a Veljko nije bio ni u sastavu. Ove godine se konačno desilo da zajedno zaigramo u postavi, što nam dosta znači. Za nas je i malo emotivno, a roditelji su jako ponosni i srećni - ističe Nemanja.

Veljko se seća da ja na svom debiju u seniorskoj konkurenciji sa ekipom Niša u Novom Sadu protiv Vojvodine, za koju je tada igrao Nemanja, slavio sa 3:2.

- Moj veliki san bio je da zaigram sa bratom u reprezentaciji. I ostvario se, što je za mene motiv više da još više radim. Nadamo se da ćemo se pokazati u što boljem svetlu i da ćemo osvojiti medalje sa reprezentacijom - kaže Veljko, koji u reprezentaciji igra primača, a u klubu korektora.

Veljko je srećan što je dobio veliku šansu da se iskaže. Krivo mu je što u Sijanu nisu ostvarili više od jedne pobede. Ali se nada da će biti bolji u Beogradu.

- Možda nam je falilo malo iskustva. Možda nismo ni bili dovoljno fokusirani za detalje na kraju svakog seta, naročito u onima u kojima smo gubili na poen, dva. Nadam se da ćemo to uskoro ispraviti - kaže Veljko.

I Nemanja se nada da će uspeti da isprave greške sa prvog turnira u Sijanu.

- Krenuli smo dobro, pobedili ozbiljnu selekciju Turske. Ali, onda smo napravili kiks protiv Kine. Ne mogu ni dan-danas da prežalim poraz od njih. Kvalitetniji smo, možda smo ih potcenili, što nikako ne smemo u ovom sastavu, jer svaku utakmicu moramo da igramo kao da je poslednja, finalna. Nadam se da ćemo u Beogradu biti bolji.

Nemanja: Nemamo pritisak

- NEMAMO stvarno pritisak. Došlo je do smene generacije, nema više glavnih igrača koji su godinama nosili reprezentaciju. Na nama je samo da uživamo i da damo sve od sebe - kaže Nemanja

Veljko: Sve je moguće

IRANCI i Argentinci su već u Beogradu. Čeka se dolazak Kubanaca i Nemaca...

- To su ekipe koje imaju kvalitet sličan našem. Čekaju nas četiri teške utakmice, koje možemo sve da dobijemo, ali i da lako izgubimo. Zato idemo jednu po jednu s ciljem da odigramo najbolje što umemo - ističe Veljko.